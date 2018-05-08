Kuzey Kore lideri Kim yeniden Çin'e mi gitti?

Japonya ve Güney Kore medyasında yayımlanan haberlere göre, üst düzey bir Kuzey Koreli yetkiliyi ya da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan Kuzey Kore havayolu Air Koryo'ya ait bir uçak Çin'in Dalian kentine indi. Uçak bugün Dalian'dan ayrıldı. Ziyaret hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre uçak yüksek güvenlik önlemleri altında Çin'in liman kenti Dalian'daki havalimanına pazartesi akşamı indi.

Japonya resmi televizyonu NHK Kuzey Koreli havayolu şirketi Air Koryo'ya ait olan uçağın fotoğraflarını paylaştı.

Japon Kyodo haber ajansı uçağın bugün Dalian'dan ayrıldığını duyurdu.

Ramped-up security in the northeastern #Chinese port city of #Dalian has sparked speculation about a visit by a high-ranking #NorthKorean official, possibly the country's leader #KimJongUnhttps://t.co/uuP6zHwQNm — Kyodo News — English (@kyodo_english) May 8, 2018

​Yonhap'a konuşan kaynaklar uçakta ya üst düzey bir Kuzey Koreli yetkilinin ya da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve öncesi müttefiki Çin'le ilişkilerini güçlendirmeye çabalayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olduğunu belirtti.

Adını açıklamak istemeyen bir kaynak açıklamasında "Üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili Dalian'ı ziyaret etmiş gibi gözüküyor. Protokolle ilgili baz durumları göz önünde bulundurursak bu yetkilinin Kim Jong-un olma olasılığı yüksek" ifadelerini kullandı.

North Korean plane in Dalian, China, today and heavy security. But was Kim Jong Un on board? pic.twitter.com/IPZrFK56nm — Alastair Gale (@AlastairGale) May 8, 2018

​Çin Dışişleri sözcüsü Geng Shuang ise "Şu anda vereceğimiz bir bilgi yok. Kuzey Kore ve Çin yakın komşular ve normal iletişim ile alışverişi sürdüryorlar" dedi.

​Kuzey Kore ile Dalian şehri arasında düzenli olarak uçuş bulunmuyor.

Ancak Kuzey Koreliler şehri sıklıkla ziyaret ediyor ve Dalian limanı iki ülke arasındaki ticarette önemli bir konumda bulunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim iktidara gelmesinden 6 yıl sonra ilk kez mart ayında Çin'i ziyaret etmiş, ziyaret hakkında söylentiler basında çıksa da ziyaret Kuzey Kore liderinin ülkesine dönmesinden sonra doğrulanmıştı.