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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 7-8 Mayıs'ta Çin'in Dalian kentinde görüştü

    Çin'e giden gizemli uçakta Kuzey Kore lideri Kim'in olduğu doğrulandı

    © AP Photo / Şinhua
    Asya & Pasifik
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    Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentindeki havalimanına inen Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'ya ait uçakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olduğu doğrulandı. Çin resmi haber ajansı Şinhua Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu.

    Çin'in Dalian kentine inen Air Koryo uçağı
    © REUTERS / Kyodo
    Kuzey Kore lideri Kim yeniden Çin'e mi gitti?
    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve öncesi Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    'KİM VE Şİ DENİZ KIYISINDA BİRLİKTE DOLAŞTI'

    Çin Resmi televizyonu CCTV Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kim'in Dalian kentinde deniz kenarında birlikte dolaştığını gösteren görüntüleri yayımladı.

    Resmi haber ajansı Şinhua da iki liderin dün ve bugün görüşmeler gereçekleştirdiğini duyurdu.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 7-8 Mayıs'ta Dalian kentindeki göürşmeleri sırasında deniz kenarında da dolaştı
    © AP Photo / Ju Peng/Şinhua
    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 7-8 Mayıs'ta Dalian kentindeki göürşmeleri sırasında deniz kenarında da dolaştı

    KİM: DÜŞMANCA POLİTİKALARDAN UZAK DURULURSA NÜKLEER SİLAHLARA İHTİYACIMIZ KALMAZ

    Şinhua'nın aktardığına göre Kim görüşmede Şi'ye " Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması Kuzey Kore'nin her zaman bağlı kaldığı net pozisyon. İlgili taraflar düşmanca politikalardan ve güvenlik tehditlerinden uzak durdukça ulusun bükleer silahlara sahip olmasını gerekli olmaz. Nükleer silahlardan arınmaya ulaşılabilir. Umarım ABD ve Kuzey Kore diyalog yoluyla karşılıkla güveni tesis edebilir. Tüm taraflar Kore Yarımadası'ndaki sorunların barışçı çözümünü ilerletmek için, nükleer silahlardan arınmayı ve uzun süreli barış için aşamalı ve eşzamanlı önlemleri almak zorunda" dedi.

    Şİ: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU VE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK TEK DOĞRU SEÇENEK

    Çin Devet Başkanı Şi ise açıklamasında " Kim Jong-un ile ilk görüşmemin ardından Kore Yarımadası'ndaki durum ve ikili ilişkilerde olumlu ilerlemeleri görmekten çok mutluyum. Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun gelişimi iki millet için de ortak hazine. İki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini geliştirmek iki tarafın da kararlı pozisyonu ve tek doğru seçenek. İki tarafın yaptığı yüksek düzeyli fikir alışverişlerinin yeri doldurulamaz derecede önemli etkileri var" dedi.

    Şİ VE KİM TARİHİ KORE ZİRVESİ SONRASI İLK KEZ GÖRÜŞTÜ

    Kim 6 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana ilk yurtdışı gezisini mart ayında Çin'in başkenti Pekin'e yapmış ve Şi ile biraraya gelmişti. 

    İkilinin sahil kenti Dalian'daki son teması Kim ile Güney Kore lideri Moon Jae-in'in iki ülke sınırında yaptığı tarihi zirve sonrası ilk görüşmesi oldu.

    Ayrıca görüşme Kim'in ABD Başkanı Donald Trump ile ilerleyen günlerde gerçekleştirmesi planlanan zirvesi öncesinde gerçekleşti.

    Tıpkı daha önceki Kim-Şi görüşmesinde olduğu gibi bu sefer de Kim'i taşıyan uçak Dalian'dan Kuzey Kore'ye döndükten sonra ziyaret basına duyuruldu.

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    Etiketler:
    Nükleer silah, Görüşme, Moon Jae-in, Donald Trump, Şi Cinping, Kim Jong-un, Güney Kore, ABD, Çin, Kuzey Kore
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