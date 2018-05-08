Çin'den 'yargıda sosyalistleşme' hamlesi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi tarafından Pazartesi günü yayınlanan plana göre, gelecek 5 ila 10 yıl arasında 'temel sosyalist değerlerin Çin yasalarıyla tamamen birleştirileceği' taahhüt edildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından yayınlanan belgede, Çin'de 'yasaların gözden geçirilmesi, kaldırılması ve açıklanması' gibi yasamaya ilişkin konuların öncelikle 'temel sosyalist değerleri' içermesi gerektiği belirtildi.

'MÜLKİYET HAKKI KORUNMAYA DEVAM EDİLECEK'

© REUTERS / Jason Lee Şi: Çin, Marksizm bayrağını daha da yükseltecek

Şinhua'da yer alan habere göre belgede, "Ekonomik yasaların adil rekabet ve mülkiyet hakkının korunmasının devamı sağlamalıdır" denilirken aynı zamanda "Kanunlar sıradan insanların her durumda adaletin yerine getirildiğini görebilecekleri şekilde işlemelidir" ifadelerine de yer verildi.

ÇKP, 5-10 yıl içinde 'temel sosyalist değerlerin Çin yasalarıyla tamamen birleştirileceği' taahhüdünde bulundu.

'KAHRAMANLARIN VE ŞEHİTLERİN İTİBARINI KORUMAK'

Planda, ekonomik ve medeni yasalar, yargı prosedürleri, kültürel yasalar, çevre kanunları ve sosyal etik dahil olmak üzere çeşitli yasama alanları öncelikli olmak üzere listelenirken, yasama organının 'kahramanların ve şehitlerin itibarını korumak' gibi düzenlemelerde de bulunması gerektiği belirtildi.

Plana göre ayrıca, 'standart ve eşit kamu hizmetlerini sağlamak ve çevre dostu üretim ve tüketimi teşvik etmek' ve 'siber-uzay yönetişiminin korunması ve geliştirilmesi için' yeni kanuni düzenlemeler yapılacağı ilan edildi.