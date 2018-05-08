Çin'de adı Şi'nin halefi olarak geçen ÇKP yetkilisi Zhengcai'ye rüşvet suçundan müebbet

26 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanan Sun müebbet hapis cezasının yanı sıra ömür boyu siyasi haklardan men cezası aldı.
Ayrıca Sun'un tüm kişisel mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
Mahkeme Sun ve yardımcılarını aldıkları rüşvetler karşılığında bazı kurum ve kişilere inşaat kontratlarında, iş anlaşmalarında ve diğer konularda kolaylık sağlamakla suçladı.
Çin resmi yayımcısı CCTV, Sun'un mahkemede suçunu kabul ettiğini ve temyize gitmeyeceğini söylediğini duyurdu.
İktidardaki Çin Komünist Partisi'nin 25 kişilik politbürosuna yükselmiş olan Sun, Çongçing kentinin yönetiminden sorumlu en üst düzey parti üyesiydi.
Sun partiden geçen eylül ayında ihraç edilmişti. Sun bazıları tarafından Şi'nin halefi olarak görülüyordu.
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