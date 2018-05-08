Çin'de adı Şi'nin halefi olarak geçen ÇKP yetkilisi Zhengcai'ye rüşvet suçundan müebbet

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in başlattığı yolsuzlukla mücadele kampanyası şu ana kadarki en üst düzey isimlerden birini daha hedef aldı. Bir dönem adı Şi'nin halefi olarak geçen, eski politbüro üyesi ve Çin Komünist Partisi'nin Çongçing kenti yöneticisi Sun Zhengcai, 26 milyon dolardan fazla rüşvet almaktan müebbet hapse çarptırıldı.