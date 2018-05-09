Kabil'de IŞİD ve Taliban saldırısı: 5 ölü, 16 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peşpeşe intihar saldırıları yaşandı.

Yerel medya kuruluşu TOLO News kentin batısındaki Deşt-i Barçi bölgesinde bulunan PD13 polis merkezi ile Şehri Nev bölgesindeki PD10 polis merkezinin hedef alındığını duyurdu.

#KABUL — A plume of smoke was seen rising above the PD13 police headquarter's building. Eyewitnesses said no gunfire was heard in the last five minutes. #Afghanistan pic.twitter.com/mBgBd1TTT0 — TOLOnews (@TOLOnews) May 9, 2018

SALDIRILARDA 5 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

İki saldırıda toplam 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Vais Ahmed Barmak toplamda saldırılara 8 intihar eylemcisinin katıldığını söyledi.

Barmak ilk saldırının saldırganların polis merkezine el bombası atarak ve kendilerini patlatarak gerçekleştiğini, 3. bir intihar saldırganının ise vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Barmak saldırıda 2 polisin öldüğünü, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. IŞİD bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İKİNCİ SALDIRIYI TALİBAN ÜSTLENDİ

Bakan Barmak ikinci saldırıda ise bir intihar eylemcisinin Şehri Nev bölgesindeki PD10 polis merkezinin önünde kendini patlattığını ve diğer 4 militanın yolunu açtığını kaydetti.

Barmak bunlardan birinin öldürüldüğünü, ancak çevredeki bir binaya konuşlanan 3 militan ile çatışma yaşandığını kaydetti.

Son aylarda Kabil, IŞİD ve Taliban'ın şiddetli saldırılarına sahne oldu. Geçen hafta IŞİD'in üstlendiği iki intihar saldırısında 9'u gazeteci 25 kişi ölmüştü.

Bu Afganistan'da Taliban'ın 2001'deki devrilişi sonrası gazetecilere yönelik en ölümcül saldırı olarak kayda geçmişti.

Taliban 25 Nisan'da da 'bahar saldırılarını' başlattığını duyurmuştu.