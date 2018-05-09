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    Çin Başbakanı Li Kıçiang, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Güney Kore Başbakanı Moon Jae-in tokyo'daki üçlü zirvede el ele

    Çin ile Japonya arasında kırmızı telefon hattı nihayet gerçek oluyor

    © REUTERS / Eugene Hoshiko
    Asya & Pasifik
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Trump-Kim zirvesi planlarına son şeklini vermek için Pyongyang'ı ziyaret ederken Japonya, Çin ve Güney Kore başbakanları da üçlü zirve düzenledi. Çin ile Japonya arasında 30 gün içinde kırmızı telefon hattı kurulması için anlaşma imzalandı.

    Tokyo'nun evsahipliğindeki üçlü zirvede Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Güney Kore Başbakanı Moon Jae-in biraraya geldi. Bu, Çin ve Güney Kore başbakanlarının son 7 yıldaki ilk Tokyo ziyareti oldu.

    Birleşik Kore haritası
    © AP Photo / Lee Jin-man
    Kim-Moon zirvesi öncesi iki lider arasında ilk kez kırmızı hat oluşturuldu
    ÜÇLÜ ZİRVELER DÜZENLİ YAPILACAK

    Üçlü ortak basın toplantısında Abe "Devam eden ivmeyi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, kuzeydoğu Asya'da barış ve istikrarın sağlanması yönünde ilerletmeliyiz'' dedi.

    Liderler, üçlü zirveleri düzenli yapma ve sekretarya oluşturma konusunda hemfikir kaldı.

    Tokyo ile Pekin arasında 10 yıldır müzakere edilen güvenlikle ilgili sorunlar için kırmızı telefon hattı kurulması konusunda anlaşıldı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS /
    Kim ve Moon, nihai barışın tesisi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasında anlaştı
    NET COĞRAFİ ÇERÇEVE ÇİZİLMEDİ

    Zirvenin ardından düzenlenen törenle Abe ile Kıçian, üst düzey savunma yetkilileri arasında kırmızı telefon hattının 30 gün içinde kurulması konusunda anlaşma imzaladı. Çin ile Japonya'nın savaş gemileri ve askeri uçaklarının ihlallerde bulunması ya da gerilimlere karışması durumunda bu acil telefon hattıyla iletişim kurulacak.

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ''Çin ile Japonya, deniz ve hava sahası konularıyla ilgili görüş ayrılıklarına yönelik bir iletişim mekanizması oluşturacak'' açıklamasını yaptı.

    Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınları 'rahatlama kadınları' adı altında seks kölesi yapması Seul Japonya Büyükelçiliği önü protesto
    © AFP 2018 / JUNG YEON-JE
    Japonya'nın seks kölesi yaptığı Koreli kadınların toplu mezar görüntüleri yayımlandı

    Ama sözkonusu deniz ve hava sahasının, iki ülke arasındaki paylaşılamayan bölgeleri kapsayıp kapsamadığı netleşmedi.

    SENKAKU ADACIKLARI MESELESİ

    Çin ile Japonya arasında 2007'de başlayan kırmız hat müzakereleri 2012'de Japonya'nın Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku (Çince Diaoyu) Adalarını mülk sahibinden satın alması üzerine durmuştu.

    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
    © REUTERS / Behrouz Mehri
    9 yıl sonra ilk kez ikili görüşen Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları: Ticaret savaşının uluslararası ekonomiye etkisi çok büyük olur
    O zamandan beri Çin gemileri sık sık Senkaku Adaları yakınında boy gösterip Japon karasularını ihlal ediyor.

    Japon tarafı ikili iletişim mekanizmasının kapsama alanına Senkaku Adaları çevresindeki deniz ve hava sahasının dahil edilmemesini, Çin tarafı ise dahil edilmesini isteyince iki ülke herhangi bir coğrafi atıfta bulunmamak konusunda uzlaştı.

    İki ülke arasında Japonya'nın Çin'i işgal edip işlediği mezalim yüzünden de tarihi bir husumet var.

    Etiketler:
    kırmızı telefon hattı, Moon Jae-in, Li Kıçiang, Şinzo Abe, Senkaku Takımadaları, Güney Kore, Çin, Japonya
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