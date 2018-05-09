Çin ile Japonya arasında kırmızı telefon hattı nihayet gerçek oluyor

Tokyo'nun evsahipliğindeki üçlü zirvede Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Güney Kore Başbakanı Moon Jae-in biraraya geldi. Bu, Çin ve Güney Kore başbakanlarının son 7 yıldaki ilk Tokyo ziyareti oldu.
Japan's Prime Minister Abe has welcomed top leaders from China and South Korea to Tokyo for the first time in 7 years. Their main agenda: North Korea, reports @IsabelRTokyo https://t.co/vKyM6vbLU8 #tictocnews pic.twitter.com/1fl6MEW2b0— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 9 Mayıs 2018
Üçlü ortak basın toplantısında Abe "Devam eden ivmeyi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, kuzeydoğu Asya'da barış ve istikrarın sağlanması yönünde ilerletmeliyiz'' dedi.
Liderler, üçlü zirveleri düzenli yapma ve sekretarya oluşturma konusunda hemfikir kaldı.
Tokyo ile Pekin arasında 10 yıldır müzakere edilen güvenlikle ilgili sorunlar için kırmızı telefon hattı kurulması konusunda anlaşıldı.
Zirvenin ardından düzenlenen törenle Abe ile Kıçian, üst düzey savunma yetkilileri arasında kırmızı telefon hattının 30 gün içinde kurulması konusunda anlaşma imzaladı. Çin ile Japonya'nın savaş gemileri ve askeri uçaklarının ihlallerde bulunması ya da gerilimlere karışması durumunda bu acil telefon hattıyla iletişim kurulacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ''Çin ile Japonya, deniz ve hava sahası konularıyla ilgili görüş ayrılıklarına yönelik bir iletişim mekanizması oluşturacak'' açıklamasını yaptı.
Ama sözkonusu deniz ve hava sahasının, iki ülke arasındaki paylaşılamayan bölgeleri kapsayıp kapsamadığı netleşmedi.
SENKAKU ADACIKLARI MESELESİ
Çin ile Japonya arasında 2007'de başlayan kırmız hat müzakereleri 2012'de Japonya'nın Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku (Çince Diaoyu) Adalarını mülk sahibinden satın alması üzerine durmuştu.
Japon tarafı ikili iletişim mekanizmasının kapsama alanına Senkaku Adaları çevresindeki deniz ve hava sahasının dahil edilmemesini, Çin tarafı ise dahil edilmesini isteyince iki ülke herhangi bir coğrafi atıfta bulunmamak konusunda uzlaştı.
İki ülke arasında Japonya'nın Çin'i işgal edip işlediği mezalim yüzünden de tarihi bir husumet var.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)