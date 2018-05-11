Endonezya'daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya'daki dünyanın en aktif yanardağlarından Menapi faaliyete geçerek, gökyüzüne 5.500 metre yüksekliğe ulaşan kül ve duman püskürttü. Yanadardağ çevresinde yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

17 bin ada ve adacıktan oluşan ve yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından Menapi faaliyete geçti.

Yanardağ 5.500 metre yüksekliğe ulaşan kül ve duman püskürttü.

​Hükümet yanardağ kraterinin 5 km çapındaki bölgede yaşayanların tahliye edilmesi emrini verdi. Kaç kişinin tahliye edildiği net olarak bilinmezken yanardağ yakınlarında 12.000 kişinin yaşadığı belirtildi.

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Yanardağdan püsküren küllerin 30 km uzaklıktaki kültürel başkent Yogyakarta'ya kadar ulaştığı kaydedildi. Bölgedeki Adisutjipto Havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Hükümet ayrıca püskürme sırasında dağcılık yapan 120 kişinin de güvenli bölgelere görütüldüğünü açıkladı. Yetkililer aktif volkanlarda bu tarz faaliyetlerin normal olduğunu da belirtti.

2968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010 yılında lav püskürtmesi nedeniyle 347 kişi hayatını kaybetmiş, 280.000'den fazla kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştı.

Endonezya sıklıkla deprem ve volkanik faaliyetlerin yaşandığı Pasifik'teki 'Ateş Çemberi' adı verilen bölgede bulunuyor.