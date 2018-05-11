Hindistan’da T-90 tankı komutanlar için makam aracına dönüştürüldü

Hindistan Silahlı Kuvvetleri basın dairesinin Twitter'da yayınladığı karelerde, ordu birliklerinin kullandığı tanklardan bir tanesinin kulesinde üst rütbeli komutanların oturarak etrafı gözetleyebilmesi için özel koltuk yerleştirildiği görülüyor.
Fotoğrafların altındaki açıklamadaysa çekimin zırhlı araçlarla, helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) donatılan 25 bin askerin katıldığı tatbikatta yapıldığı belirtiliyor.
Ex #VijayPrahar. The Month long Exercise of #SaptaShaktiCommand concluded on 9 May 2018. Over 25000 soldiers with massive array of modern equipment including tanks, attack helicopters,drones & fighter aircrafts participated in the exercise addressing full spectrum of operations. pic.twitter.com/CdYY0zfQjs— ADG PI — INDIAN ARMY (@adgpi) 10 Mayıs 2018
T-90 ana muharebe tankı 1993'te ordunun hizmetine girdi. Tankın üzerinde 125 mm'lik top, kızılötesi ve lazer ışınlarını bozan ‘Ştora' sistemi, dinamik koruma sistemleri bulunuyor. 46 ton ağırlığındaki tankta 3 kişilik mürettebat görev yapıyor.
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