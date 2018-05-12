Güney Kore Birleşme Bakanı'ndan 'altın bir fırsat' uyarısı

Ço, "Şu anda elimizde Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı barışı tesis etmek için altın değerinde bir fırsat var. Böyle bir şans bir daha ne zaman ele geçer bilinmez" ifadelerini kullandı.
'ELVERİŞLİ BİR ZAMAN PENCERESİ MEVCUT'
Kuzey ile Güney arasında 2000 ve 2007 yıllarında yapılan önceki iki liderler zirvesinde alınan kararların, Güney Kore hükümetlerinin iktidar dönemlerinin ortasına veya sonuna denk geldiği için uygulanmasını sağlayacak bir ivme yakalanamadığını hatırlatan Ço, bu kez hükümetin iktidar döneminin başında olduğunu ve dolayısıyla kararların uygulanması için elverişli bir zaman penceresi bulunduğunu belirtti.
'KUZEY KORE'DEKİ 6 GÜNEY KORE VATANDAŞI İÇİN TÜM ÇABAYI SARF EDECEĞİZ'
Güney Koreli Bakan, Trump-Kim zirvesinin mevcut barış havasını güçlendirecek şekilde başarıyla sonuçlanması için ABD ile sıkı bir koordinasyon ve görüş alışverişi içinde bulunacaklarını kaydetti. Kuzey Kore'nin ABD'li tutukluları serbest bırakmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Bakan Ço, hükümetin Kuzey'de casusluk suçlamasıyla rehin tutulan 6 Güney Kore vatandaşının da ülkelerine geri dönmesinin sağlamak için tüm çabaları seferber edeceklerini vurguladı.
Tarihi kararların alındığı zirvenin sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Çin'e resmi bir ziyarette bulunarak Çin Devlet Başkanı Si Jinping ile görüşmüştü. Kim, ABD Başkanı Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesinde 22 Mayıs'ta Güney Kore ile ABD arasında Washington'da bir zirve toplantısı yapılacak.
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