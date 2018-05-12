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    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak ve eşi Rüsma Mansur

    Malezya'da eski Başbakan Rezak'a yurt dışına çıkış yasağı

    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da genel seçimlerde iktidarı kaybeden eski Başbakan Necip Rezak'a, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirildi

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    © REUTERS /
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    Malezya'da 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde iktidarı kaybeden eski Başbakan Necip Rezak'a, hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla nedeniyle tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

    Malezya Göçmenlik Bakanlığı, Rezak ve eşi Rüsma Mansur'a tedbiren yurt dışına seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.

    Açıklamada tedbirin gerekçesi belirtilmese de karar, Rezak hakkında Malezya ulusal kalkınma fonu 1MDB ile ilgili yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla ilgili adli soruşturma başlatılacağının işareti olarak görülüyor.

    Eski Başbakan, çarşamba günü yapılan seçimlerde aldığı yenilginin ardından kısa bir tatile çıkacağını duyurmuş ancak nereye gideceğini açıklamamıştı. Daha sonra basına sızan uçuş belgesinde, Rezak  ve eşinin, cumartesi günü özel uçakla Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

    Rezak'ın seçimlerin ardından yaşanan hükümet değişikliği sonrası hakkında başlatılabilecek olası bir yolsuzluk soruşturmasından kaçmak için ülkeyi terk edeceğine dair şüpheler bulunması nedeniyle yeni hükümet ani bir kararla Rezak  ve eşine yurt dışına seyahat yasağı tedbiri getirmeye karar verdi.

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    © REUTERS / Reuters TV
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    Eski Başbakan bakanlığın tedbir kararını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, karara saygı duyduğunu ve ailesiyle birlikte Malezya'da kalacağını ifade etti.

    Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü (UMNO) partisinin önderliğindeki Barisan Nasional (Ulusal Cephe) koalisyonu, 9 Mayıs'taki genel seçimlerde 222 sandalyeli federal parlamentoda yalnızca 79 sandalye kazanabilmişti.

    Eski Başbakan Mahathir Muhammed öncülüğündeki muhalefet partileri koalisyonu Pakatan Harapan (Umut İttifakı) mecliste 122 sandalye kazanarak seçimden galip ayrılmıştı.

    Seçimler, Ulusal Cephe'nin ülkedeki 60 yıllık kesintisiz iktidarına son vermişti. 1981-2003 yılları arasında 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir, seçimdeki galibiyetin ardından 92 yaşında yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

    Mahathir seçimin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin 1MDB ile ilgili yolsuzluk iddiaları konusunda bir cadı avı yapmayacağı ancak eski Başbakan Rezajk'ın  kurucusu olduğu fonla ilgili usulsüzlüklerde rolü bulunduğunun ortaya çıkması halinde hakim karşısına çıkarılabileceğini belirtmişti.

    Necip'i 2009 yılında kurduğu kalkınma fonu hakkında ABD'de ve başka ülkelerde yolsuzluk ve kara para aklama şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. ABD'li savcılar Necip ve ortakları tarafından fondan yaklaşık 4,5 milyar dolar hortumlandığını ileri sürüyor.

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    Etiketler:
    Yolsuzluk, Yurtdışı yasağı, Mahathir Muhammed, Necip Rezak, Malezya
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