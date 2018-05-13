Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi, test seferine çıktı

Yerli uçak gemisinin üslendiği limandan yerel saatle 07.00'de sefere çıktığı belirtildi.

Çin'in ilk yerli üretimi olan ikinci uçak gemisi Type 001A, Nisan 2017'de suya indirilmişti. Yapımına 2013'te başlanan uçak gemisinin uzunluğu 315 ve genişliği 75 metre, ağırlığı 70 bin ton ve seyir hızı 31 knot.

Geminin 36 adet J-15 savaş uçağını taşıma kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning ise eski adı 'Varyag' olan Sovyet yapımı platformu, 1998'de Ukrayna'dan alınmıştı.