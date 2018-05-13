Endonezya'da iki kiliseye bombalı saldırı: 9 ölü, 40 yaralı

Endonezya'nın Surabaya şehrinde iki Hıristiyan kilisesi önünde meydana gelen patlamalarda 9 kişinin öldüğü, ikisi polis 40'tan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Doğu Cava Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamada, biri otomobil diğeri motosikletle kiliselere yaklaşan saldırganların üzerlerindeki bombaları infilak ettirdiği kaydedildi. Ayrıca bir araca yerleştirilen bombanın da polis tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Breaking: Video showing one of the Surabaya attackers riding a motorcycle into the grounds of a church and detonating a bomb. pic.twitter.com/X0DBrHB4p9 — Adam Harvey (@adharves) May 13, 2018

​Saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, üçüncü kiliseye yönelik saldırı girişiminin de önlendiğini bildirdi.

Surabaya Terörle Mücadele Şubesi Sözcüsü Vavan Purvanto, "Saldırının arkasında yerli bir terör örgütü var" dedi. Polis, saldırıların birkaç gün önce aşırılık yanlısı mahkumların isyan çıkardığı cezaevindeki olaylarla bağlantısı olduğunu tahmin ediyor.