Şi'nin özel temsilcisi ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang tarafından yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi Liu Hı'nın 15-19 Mayıs tarihleri arasında ticaret müzakereleri yürütmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacağı bildirildi. Şi'nin ekonomiden sorumlu başdanışmanı olan Liu'nun ABD ziyaretinde Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşeceği öğrenildi.
President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018
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