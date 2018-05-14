Şi'nin özel temsilcisi ABD'ye gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi ve başkan yardımcısı Liu Hı'nın ekonomik ve ticari görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gideceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang tarafından yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi Liu Hı'nın 15-19 Mayıs tarihleri arasında ticaret müzakereleri yürütmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacağı bildirildi. Şi'nin ekonomiden sorumlu başdanışmanı olan Liu'nun ABD ziyaretinde Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşeceği öğrenildi.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

Aynı Zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi olan Liu'nun söz konusu ziyaretini ABD'nin daveti üzerine gerçekleştireceği öğrenildi. İki ülke arasında bir süredir devam eden ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli telekomünikasyon üreticisi ZTE Corp.'a yardım eli uzatmasının ardından azalma eğilimine girdi. Trump, twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ZTE'nin hızlı bir şekilde faaliyetlere yeniden başlamasının önünü açmak adına Şi ile birlikte çalışmakta olduklarını belirtmişti.