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    Malezyalı muhalefet lideri Enver İbrahim

    Malezyalı muhalif siyasetçi Enver İbrahim serbest bırakıldı

    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan muhalefet lideri Enver İbrahim, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in göreve başlaması sonrası kraliyet affıyla serbest bırakıldı. Ancak Enver şimdilik yeni hükümette görev almayacağını açıkladı.

    Yeniden başbakan seçilip yemin ederek göreve başlayan Mahathir Muhammed, Muhammed Sabu, Wan Azizah Wan İsmail ve Lim Guan Eng ile basın toplantısı düzenledi.
    © REUTERS / Reuters TV
    Mahathir, eski düşmanı Enver'e kraliyet affı çıkarıyor
    Malezya Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada Enver İbrahim'e kraliyet affı verildiği belirtildi. Afla serbest bırakılan ve bu sayede yeniden siyasete dönme hakkı kazanan 70 yaşındaki  Enver, başkent Kuala Lumpur'da tedavi gördüğü hastaneden destekçilerine ve basın mensuplarına el sallayarak ayrıldı.

    Enver buradan Kraliyet Sarayı Istana Negara'ya geçti.

    Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı.

    Mahathir, Kral Muhammed'in (Yang di-Pertuan Agong) de Enver'e kraliyet affı tanınması konusunda istekli olduğunu ifade etmişti.

     

    Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah Wan Ismail
    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah Wan Ismail

    'MAHATHİR'E ŞİMDİLİK YENİ KABİNDE GÖREV ALMAYACAĞIMI SÖYLEDİM'

    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak ve eşi Rüsma Mansur
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
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    Şimdi akıllardaki soru ise Enver'in Mahathir ile anlaşıp anlaşamayacağı ve yeni hükümette nasıl bir rol oynayacağı var.

    Ancak Enver, Kral ile görüşmesi sonrası yaptığı basın toplantısında yakın zamanda kabineye katılma niyeti olmadığını, ailesiyle zaman geçirmek istediğini ancak Mahathir önderliğindeki hükümete destek olacağını söyledi.

    Enver'in eşi Wan Azizah Wan Ismail de yeni hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

    Enver açıklamasında "Tun Mahathir'e şimdilik yeni kabinede görev almayacağımı söyledim" dedi.

    'BEN VE MAHATHİR SAVAŞ BALTALARINI GÖMDÜK'

    Mahathir Muhammed
    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Malezya Başbakanı Mahathir 1-2 yıl görevde kalacak
    Enver açıklamasında bir dönem müttefiki, sonra düşmanı şimdi yeniden müttefiki olan Mahathir'i affettiğini de söyledi.

    'Ben ve Mahathir savaş baltalarını gömdük, bu uzun zaman önceydi.  Onu affettim, yürekliliğini kanıtladı. Neden ona kin güdeyim?" ifadelerini kullandı.

    Enver 1990'larda Mahathir'in yardımcısıydı ancak Asya'daki finansal kriz nedeniyle akıl hocasıyla arası açılmış, iktidar partisinden atılması sonucu 'Reformasi' (Refrom) hareketini başlatarak Mahathir hükümetine meydan okumuştu.

    Birkaç hafta içinde de fiili livata ve yolsuzlukla suçlanarak hapse atılmıştı. 2004'te serbest kalan muhalif lider 2008'deki seçimlerden başarıyla çıksa da  parlamentoda çoğunluğu elde edememiş ve Yüksek Mahkemede 2012'de aklanmasına rağmen 7 Mart 2014'te yeniden 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

    Enver ve destekçileri, söz konusu suçlama ve yargılama sürecinin hem Mahathir hükümetinin hem de ondan sonraki eski Başbakan Necip Rezak hükümetinin siyasi hesaplarından kaynaklandığına dikkati çekmişti.

    Seçim öncesi Enver'in partisiyle güçlerin ibirleştiren Mahathir, Enver'i serbest bırakma ve kenara çekilerek başbakanlığı ona devretme sözü vermişti. Ancak dün 92 yaşındaki Mahathir 1-2 yıl başbakanlık yapacağını belirtmişti.

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    Etiketler:
    Af, Necip Rezak, Mahathir Muhammed, Enver İbrahim, Malezya
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