Afganistan Devlet Başkanı Gani, ordunun hava saldırısındaki ölümler nedeniyle özür diledi

© AA / Zabihullah Ghazi Afganistan'da intihar ve silahlı saldırı: 12 ölü

Afganistan hava kuvvetleri 2 Nisan'da Taliban'ın faaliyet gösterdiği Kunduz vilayetinin kuzeyinde yer alan Deşt-i Arçi bölgesinde yüzlerce yetişkin erkek ve erkek çocuğunun katıldığı dini amaçlı bir açık hava etkinliğini hedef aldı.

Birleşmiş Milletler soruşturmasına göre saldırıda 30'u çocuk 36 kişi öldü

51'i çocuk 71 kişi de yaralandı. Soruşturmada 'güvenilir kaynaklara' dayandırılarak can kaybının daha yüksek olabileceği de ifade edildi.

AFP'nin haberine göre Taliban Afganistan hava kuvvetlerinin bir medresenin öğrencilerinin mezuniyet törenini vurmuştu.

'MEŞRU HÜKMETİN KÖTÜLÜK EDENLERDEN FARKI, YAPTIĞI HATALAR NEDENİYLE ÖZÜR DİLEMESİDİR'

Afganistan hükümeti ve ordusu ilk açıklamasında hava kuvvetlerinin, saldırı planı yapan üst düzey Taliban üyelerinin bulunduğu üssü hedef aldığını açıklamıştı. Savunma Bakanlığı da ilk önce sivillerin vurulduğunu reddetmiş daha sonrasa ise sivilleri Taliban'ın vurduğunu açıklamıştı.

Ancak Afganistan Devlet Başkanlığı, Devlet Başkanı Gani'nin ölenlerin yakınlarıyla bir araya geldiğini ve özür dilediğini duyurdu.

Açıklamaya göre Gani " Kötülük edenlerle meşru hükümet arasındaki fark, meşru hükümetin yaptığı hatalar nedeniyle özür dilemesidir" ifadelerini kullandı.

Gani ayrıca kayıp ailelerine tazminat verileceğini, bölgede bir caminin yaptırılacağını ve ölenlerin anısına bir minare dikileceğini de söyledi.

BM ÖLENLERİN TÜMÜNÜN SİVİL OLUP OLMADIĞINI BELİRLEYEMEDİ

Öte yandan BM'nin soruşturmasında ölenlerin tümünün sivil olup olmadığının veya saldırı sırasında alanda Taliban liderlerinin bulunup bulunmadığının tespit edilemediği de belirtildi. BM yetkilileri ek soruşturma talep etti.

BM ayrıca hükümetin bölgeye soruşturma amacıyla 2 ekip yolladığını ancak bu ekiplerin bulgularını kamuoyuna duyurmadığını da kaydettti.