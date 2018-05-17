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    Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore lideri Moon

    Kuzey Kore: Sorunlar çözülene kadar Güney'le görüşmeyeceğiz

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı nedeniyle dün Güney'le yapılması planlanan yüksek düzeyli müzakereleri askıya alan Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Pyongyang müzakerelerin askıya alınamsına yol açan 'sorunlar çözülene kadar' Güney Koreli yetkililerle görüşmeyeceklerini duyurdu.

    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Kuzey Kore, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alınmasına yol açan 'bir dizi sorun çözülene kadar' Güney Kore ile yeni görüşme yapmama kararı aldı.

    Kuzey Kore'nin Barışçı Birleşme Komitesi'nden Ri Son Gwon da ABD'nin Güney Kore ile ortaklaşa yaptığı yıllık 'Max Thunder' askeri tatbikatını kınadı.

    Ri ayrıca isim vermeden 'pislik torbası insanlarla' görüştüğünü söylediği Güney Kore parlamentosunu eleştirdi.

    Ri'nin bu sözlerle Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının imhası için Libya modelini öneren ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı kastettiği sanılıyor.

    Daha önce Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Kye-gwan Bolton'ın yorumunu 'yüce devletimize Libya ya da Irak'ın kaderini dayatmaya yönelik kötü niyetli bir adım' olarak nitelemişti.

    ​Reuters'in aktardığına göre Güney Kore hükümetini 'beceriksiz' olarak niteleyen Ri "Mevcut Güney Koreli yetkililer, şu andaki durumun temel anlamından yoksun, cahil ve beceriksiz bir grup olduklarını net olarak kanıtladı" ifadelerini kullandı.

    Seul ve Washington geçen hafta 2 hafta sürecek Max Thunder hava tatbikatını başlatmıştı. Pyongyang tatbikatın Panmunjom Deklarasyonu'nun ihlali olduğunu açıklamış ve dün yapılması planlanan Güney-Kuzey yüksek düzeyli görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

    Seul ise Pyongyang'ın kararından hayal kırıklığı duydukları açıklaması yapmıştı. Nisan ayında iki ülke arasındaki tarihi zirvede Panmunjom Ateşkes Köyü'nde buluşan  Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ortak deklarasyon imzalamıştı. 

    Deklarasyonda iki ülkenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve ateşkes anlaşmasının barış anlaşmasına çevrilmesi konusunda taraflar bşrlikte çalışma konusunda mutabık kalmıştı.

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