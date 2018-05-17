Kuzey Kore: Sorunlar çözülene kadar Güney'le görüşmeyeceğiz

ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı nedeniyle dün Güney'le yapılması planlanan yüksek düzeyli müzakereleri askıya alan Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Pyongyang müzakerelerin askıya alınamsına yol açan 'sorunlar çözülene kadar' Güney Koreli yetkililerle görüşmeyeceklerini duyurdu.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Kuzey Kore, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alınmasına yol açan 'bir dizi sorun çözülene kadar' Güney Kore ile yeni görüşme yapmama kararı aldı.

Kuzey Kore'nin Barışçı Birleşme Komitesi'nden Ri Son Gwon da ABD'nin Güney Kore ile ortaklaşa yaptığı yıllık 'Max Thunder' askeri tatbikatını kınadı.

Ri ayrıca isim vermeden 'pislik torbası insanlarla' görüştüğünü söylediği Güney Kore parlamentosunu eleştirdi.

Ri'nin bu sözlerle Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının imhası için Libya modelini öneren ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı kastettiği sanılıyor.

Daha önce Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Kye-gwan Bolton'ın yorumunu 'yüce devletimize Libya ya da Irak'ın kaderini dayatmaya yönelik kötü niyetli bir adım' olarak nitelemişti.

North Korea's chief negotiator Ri Son Gwon condemned the joint South Korea-U.S. air combat drills and criticized South Korea's parliament for holding talks with "human scumbags," without naming who they are. https://t.co/DONSQAQxlL — Josh Smith (@joshjonsmith) May 17, 2018

​Reuters'in aktardığına göre Güney Kore hükümetini 'beceriksiz' olarak niteleyen Ri "Mevcut Güney Koreli yetkililer, şu andaki durumun temel anlamından yoksun, cahil ve beceriksiz bir grup olduklarını net olarak kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Verbatim statement via state media: "The present south Korean authorities have been clearly proven to be an ignorant and incompetent group devoid of the elementary sense of the present situation" https://t.co/DONSQAQxlL — Josh Smith (@joshjonsmith) May 17, 2018

Seul ve Washington geçen hafta 2 hafta sürecek Max Thunder hava tatbikatını başlatmıştı. Pyongyang tatbikatın Panmunjom Deklarasyonu'nun ihlali olduğunu açıklamış ve dün yapılması planlanan Güney-Kuzey yüksek düzeyli görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

Seul ise Pyongyang'ın kararından hayal kırıklığı duydukları açıklaması yapmıştı. Nisan ayında iki ülke arasındaki tarihi zirvede Panmunjom Ateşkes Köyü'nde buluşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ortak deklarasyon imzalamıştı.

Deklarasyonda iki ülkenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve ateşkes anlaşmasının barış anlaşmasına çevrilmesi konusunda taraflar bşrlikte çalışma konusunda mutabık kalmıştı.