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    Hindistan bayrağı

    ‘ABD’nin Rusya yaptırımları Hindistan’ı silahsız bırakacak’

    © AFP 2018 / SAJJAD HUSSAIN
    Asya & Pasifik
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    Hindistan, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Hint yetkililer, Amerikan yaptırımlarının Rusya’dan yeni silah alımının yanı sıra, daha önce alınanların bakımının yapılmasını da engelleyeceğini belirtti.

    An S-400 Triumph / SA-21 Growler medium-range and long-range surface-to-air missile system
    © Sputnik / Maxim Blinov
    Rusya: S-400'lerin yedek parçalarının Hindistan'da üretilmesini konuşmaya hazırız
    Moskova'nın her zaman Delhi'nin uzun vadeli müttefiki olduğunu ve onlarca yıldır Hindistan'ın savunma kapasitesini arttırmasına yardımcı olduğunu belirten Hint helikopter motoru üreticisi Helicopter Engines MRO (HE-MRO) Başkanı Ankur Gupta, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Üstelik ödeme şartları, anlaşmaların diğer tüm özellikleri gibi, çok elverişli. Hindistan ve Rusya arasında aralıksız şekilde gerçekten karşılıklı olarak faydalı ilişkiler sürdürüldü. Özellikle de savunma alanında" ifadelerini kullandı.

    'ABD'NİN RUS SİLAH ÜRETİCİLERİNE DÖNÜK YAPTIRIMLARI ÖDEME KANALLARI ÖNÜNDE ENGEL'

    ABD'nin Rus silah üreticilerine yönelik yaptırımlarının Hindistan'ın Rusya'yla yeni silah anlaşmaları imzalamasına ve önceki anlaşmalara göre ödemelerde bulunmak için çeşitli ödeme kanallarını kullanmasına engel olduğunu dile getiren Ankur Gupta, "Bu, Hindistan'ı çok zor duruma sokuyor, çünkü Rusya'yla daha önce başlatılan görüşmeleri tamamlayamıyoruz ve üzerimize aldığımız taahhütleri yerine getiremiyoruz. S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimi ve ikinci nükleer denizaltının kiralanması ile ilgili önemli anlaşmalar havada asılı kaldı" dedi.

    Hindistan için ABD'nin de çok önemli olduğunu söyleyen Gupta, "Delhi bir denge bulmalı" diye ekledi.

    'DİĞER ÜLKELERDEN BU SİLAHLARI ALAMAZSINIZ'

    Rus T-90 Tankı
    © AP Photo / Channi Anand
    Hindistan’da T-90 tankı komutanlar için makam aracına dönüştürüldü
    Savunma Araştırmaları ve Analizleri Kurumu'ndan (IDSA) Laksman Kumar Behera da Sputnik'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "INS Chakra nükleer denizaltı, Kilo sınıfından sıradan denizaltı, Brahmos seyir füzesi, MiG ve Su savaş uçakları, farklı nesillerden İl nakliye uçakları, T-76 ve T-78 tankları, Vikramaditya uçak gemisi, tüm bunlar önce soğuk savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nden, daha sonra da Rusya'dan alındı. Diğer ülkelerden bu tür silahlar ne pahasına olursa olsun alamazsınız. Üstelik Hindistan'da üretilen modern silahlar da Rusya'dan lisansla alınan teknolojiler temel alınarak üretiliyor."

    Behera, "Ayrıca ABD'nin yaptırımları, Hindistan'ın 1135.6 ailesinden firkateynleri ve Ka226T helikopterlerini ithal etmesini zorlaştırıyor ve ayrıca savunma alanındaki tüm mevcut ve planlanan Hint-Rus ortak işletmeleri etkileyecek. Misal Indo Russian Aviation, Multi-Role Transport Aircraft ve Brahmos Aerospace. Rusya'dan yedek parçaların, bileşenlerin ve hammaddenin, lisanslı ürünlerin üretimi ve servisi için gereken her şeyin alımı da yasak kapsamına girebilir" diye ekledi.

    Hint medyası, ülke yönetiminin bu gelişmelerle ilgili mutsuz ve tedirgin olduğunu aktarıyor.

    'BAZI HİNT BANKALARI, RUSYA İLE FİNANSAL İŞLEMLERİ DURDURDU'

    S-400 sistemleri
    © Sputnik / Ruslan Krivobok
    Hindistan’la yapılan S-400 müzakereleri fiyat anlaşmazlığı nedeniyle uzadı
    Times of India'ya konuşan bir yetkili, "Bir yandan ABD, Hindistan'ın Asya-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı en yakın stratejik partneri olarak kalmasını istiyor. Diğer yandan da Rusya'dan planlanan S-400 alımını ve firkateyn, denizaltı ve helikopter projelerini tehdit altında bırakıyor" dedi.

    ABD yaptırımları şimdiden bazı zorluklara yol açtı: Bazı Hint bankaları Rusya'yla finansal işlemleri durdurdu.

    Ancak bu durumun henüz bazı anlaşmaların yerine getirilmesi karşısında engel olmadığını belirten Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Aleksey Kupriyanov, "Çünkü Rusya ve Hindistan arasında geçen yıldan beri faaliyet gösteren karşılıklı ödeme sistemi var" dedi.

    'BASKI, HİNDİSTAN'I DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEYE İTEBİLİR'

    ABD'nin, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların, Hindistan ve Endonezya gibi stratejik partnerler için riskleri nasıl azaltabileceği konusu üzerinde düşünmesi gerektiğini dile getiren Kupriyanov, "Muhtemelen, Kongre'nin kabul ettiği ‘ABD düşmanlarına karşı koyma hakkında' kanun değişikliğind gidilecek. Washington bunu yapmak zorunda kalacak, çünkü örneğin Hindistan'a baskının artırılması bu ülkeyi dış politika önceliklerini değiştirmeye itebilir" yorumunda bulundu.

    'SOÇİ'DE ELE ALINACAK'

    Pentagon
    © AFP 2018 /
    Pentagon: Hindistan’ın S-400 alımı, egemen bir ülkenin kararı
    Askeri teknik işbirliğin ABD'nin yaptırımları kapsamından çıkarılması konusunun Hindistan ve Rusya için önemli olduğunu dile getiren Hint siyaset uzmanı Prakaş Singh, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında Soçi'deki iş forumunda yapılacak görüşmede bu konu ele alınacak" dedi.

    Singh, "Delhi ve Moskova arasındaki ilişkiler, Sovyetler dönemindeki ilişkilerden tamamen farklı ve bu çok önemli. Eskiden bu, süper güç ve gelişmekte olan ülke arasındaki ilişkiydi, bugün ise küresel arenadaki iki önemli oyuncu arasındaki öncelikli işbirliği" diye ekledi.

    Rusya'nın Hindistan'a askeri ürünlerle yardımını sürdürmesi ve savunma alanındaki yenilikleriyle, yeni teknolojileriyle paylaşması durumunda mevcut sorunların aşılabileceğini dile getiren Singh, "Yani Rusya, ABD'nin çok isteksizce yaptığını yapmalı" dedi.

    Etiketler:
    Ankur Gupta, Laksman Kumar Behera, Rusya, Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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