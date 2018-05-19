Afganistan'da stadyuma bombalı saldırı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumun bombalı saldırılar düzenlendi.
© REUTERS / Omar Sobhani
RAMAZAN LİGİ MAÇLARI OYNANIRKEN
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.
KURBANLAR ARASINDA SPORCULAR DA VAR
Saldırılarda aralarında oyuncuların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Hogyani, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.
BAZI YARALILAR AĞIR DURUMDA
Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
TALİBAN: BİZİM İŞİMİZ DEĞİL
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.
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