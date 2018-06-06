'Çinli ZTE ile ABD anlaşmaya vardı'

Çinli telekomünikasyon devi ZTE, ABD menşei ürün kullanma yasağının kalkması için Washington ile ön anlaşmaya vardı.

Washington'un, ABD'de üretilen parçaları kullanma yasağı nedeniyle faaliyetlerini büyük ölçüde durdurmak zorunda kalan Çinli telekomünikasyon devi ZTE, kaynakların verdiği bilgiye göre bu yasağın kaldırılması için ABD'li makamlarla prensipte anlaştı.

© REUTERS / China Stringer Network Çinli ZTE'ye yönelik ABD yasağı kalkıyor

Çin'in ikinci büyük telekom ekipmanı üreticisi olan ZTE'nin ABD'de üretilen parça ve yazılımları kullanması ve İran ile Kuzey Kore'ye ihracat yapmasının ardından, geçen yıl Washington ile yaptığı anlaşmayı bozması üzerine yasaklanmıştı.

Kaynakların dün Reuters'a verdiği bilgiye göre ön anlaşma olarak da nitelenen uzlaşı ZTE'nin 1 milyar dolar ceza ödemesini ve ileride oluşabilecek ihlaller için de 400 milyon doları da bloke bir hesaba yatırması öngörülüyor.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü "Taraflarca imzalanmış herhangi bir nihai anlaşma yok" derken, ZTE'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.