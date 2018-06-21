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21:11 21 Haziran 2018
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    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, Reuters'e, tatil adası Langkavi'de 5 yıldızlı bir otelde tuttuğu deniz manzaralı villada konuştu.

    Malezya'da devlet fonunun hortumlanması: Necip 'Aldatıldım, evimde bulunanlar da damadımın hediyesi' dedi

    © REUTERS / Edgar Su
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da seçim hezimetiyle iktidardan giden eski başbakan Necip Rezak, kendi kurduğu devlet fonu 1MDB'den en az 4.5 milyar dolar hortumlanmasına ''Aldatıldım'' açıklamasını getirdi. Evlerinde ele geçirilen 300 kutu dolusu, her biri yüz binlerce dolar değerinde marka çanta ve on milyonlarca dolarlık nakit para ile mücevhere de 'hediye' dedi.

    Malezya'da seçimin galibi muhalif ittifak Pakatan Harapan destekçileri kutlama yaptı
    © REUTERS /
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    Malezya'da yolsuzluk skandallarının ayyuka çıkması sonucu mayıs ayında seçim hezimetiyle iktidardan giden eski Başbakan Necip Rezak, o zamandan beri ilk mülakatını Reuters'e verdi.

    'SUÇLU BEN DEĞİLİM'

    Tatil adası Langkavi'de 5 yıldızlı bir otelde tuttuğu deniz manzaralı villada konuşan Malezya'nın eski lideri, devlet fonu 1MDB'den milyarlarca doların hortumlanıp kendi hesaplarına aktarılması ve kara para aklanmasının kendi bilgisi dışında gerçekleştiğini, bu skandalla ilgili kendisinin suçlanmaması gerektiğini savundu.

    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak ve eşi Rüsma Mansur
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Malezya'da eski Başbakan Rezak'a yurt dışına çıkış yasağı
    'BENDEN GİZLEDİLER'

    1MDB'nin yönetim kurulu, müdürleri ve kendi danışmanlarının fonun hortumlandığını kendisinden gizlemekle yanlış yaptığını söyleyen Rezak, kişisel hesaplarından akan yüz milyonlarca doların 1MDB'nin parası olduğunu ve fon paralarının küresel çapta —emlak, yat, mücevher-tablo gibi- mal varlığı edinmek için aklandığını bilmediğini iddia etti.

    'BEN ASLA İZİN VERMEZDİM'

    ''Partiler, yatlar, tablolar, ben bunlara taraf değilim, ben o tabloları falan hiç görmedim. Bu alımlardan haberim yoktu. Bunlar benim bilgim dışında yapılmış'' diyen eski başbakan ''1MDB fonlarının bu işler için harcanmasına ben asla izin vermezdim. Çok uzun zaman hükümet ettim, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilirim'' vurgusu yaptı.

    Bukit Aman Ticari Suçları Araştırma Bürosu (CCID) Amiri Amar Singh, basına yaptığı açıklamada, Necip'in apartman dairelerinde yapılan aramaların 1MDB soruşturmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Polis çok sayıda nakit para ve mücevherin bulunduğu 72 adet bavula ve içinde Hermes, Birkin ve Louis Vuitton gibi lüks markaların çantalarının bulunduğu 284 kutuya el konulduğunu duyurdu. Polis amiri Amar, apartmanlardaki aramaların sona erdiğini ancak operasyonların devam edeceğini kaydetti.
    © AP Photo /
    Malezya'da eski başbakan Rezak'ın evine operasyon: Para, mücevher ve lüks çantaların olduğu yüzlerce kutuya el kondu
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    'ALGI YÖNETİMİ'

    Malezya'da 1MDB yolsuzluğuyla ilgili soruşturma yürütenler, Necip Rezak ile eşi Rosmah Mansur, devletin fonundan muazzam miktarda parayı zimmetlerine geçirerek servet ve mal varlığı istiflediği görüşünde.

    Seçimin ardından Necip'in ailesine ait emlaklara düzenlenen baskınlarda 300 kutu dolusu, her biri yüz binlerce dolar değerinde marka çanta ve onlarca çanta dolusu nakit para ile mücevher ele geçirilmesi de Reuters tarafından gündeme getirildi.

    Necip Rezak
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Malezya’da eski başbakan Rezak'ın evlerinden 28.6 milyon dolar çıktı

    'DAMADIM KAZAKİSTAN LİDERİNİN OĞLU OLDUĞUNDAN, BİZDE HEDİYE ÇOK'

    Bunlarla algı yönetimi yapıldığını, ama aslında eşine ve kızına gönderilmiş hediyelere olduğunu ve 1MDB ile hiçbir ilgisinin olmadığını savunan Necip, hediyelerin ne zaman kim tarafından verildiğine dair etiketleme yaptıklarını söyledi. Çoğunun kızına düğün hediyesi olduğunu ileri sürerken, kızının Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in oğlu Daniyar ile evli olduğunu, damadının hem kızına hem de Rosmah Mansur'a çok sayıda çanta hediye ettiğini anlattı. ''Damadımın ailesinin her türlü imkanı var, yani bunların 1MDB ile hiçbir ilgisi yok, hepsi Kazakistan'dan geliyor'' dedi.

    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor
    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Malezya'nın eski başbakanı Rezak'ın eşine 3 saatlik sorgulama

    'PARALAR ESKİ PARTİME AİT'

    Başkent Kuala Lumpur'daki evinde 114 million ringgit (Malezya parası) bulunmasını seçimden sonra liderliğinden ayrıldığını Birleşik Malay Ulusal Örgütü'ne ait fonların parası olmasıyla gerekçelendirdi.

    MAHATHİR: MÜKEMMEL BİR YOLSUZLUK DOSYASI

    Eski Malezya Başbakanı uzun röpartaj boyunca her yolsuzluğa bir gerekçe uydurmaya çalışsa da yerine koltuğa geçen Başbakan Mahathir Muhammed 1MDB soruşturmasına Necip'e karşı ellerinde mükemmel bir zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma ve rüşvet dosyası olduğu görüşünde.

    Mahathir Mohamad, former Malaysian prime minister and opposition candidate for Pakatan Harapan (Alliance of Hope) attends a news conference after general election, in Petaling Jaya, Malaysia, May 10, 2018
    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Malezya Başbakanı Muhammed: Eski Başbakan Necip tüm bütçeyi sömürmüş

    'NEYİ BİLMİYOR, BÜTÜN PARA TRANSFERLERİNDE NECİP'İN İMZASI VAR'

    Daha önce 1981-2003 arasında başbakanlık yapmış 92 yaşındaki Mahatir, Necip'in Reuters'e anlattıklarına da şu tepkiyi gösterdi:

    ''Para tranferlerine imza attığı halde ne olup bittiğini bilmediğine kim inanır? 1MDB 10.5 milyar dolarlık borcunun içinden yapılan her para giriş-çıkışında onun imzası var. Eğer bilmiyorsa imzanın ne anlama geldiğini bilmiyor demektir. Necip, halkı hep salak yerine koyar.''

     

    Etiketler:
    1MDB, Reuters, Daniyar Nazarbayev, Rosmah Mansur, Mahathir Muhammed, Necip Rezak, Nursultan Nazarbayev, Malezya
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