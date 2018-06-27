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18:56 27 Haziran 2018
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    Malezya Emniyeti'nin Ticari Suçlarla Mücadele Şubesi Başkanı Amar Singh ile ekibi, eski Başbakan Necip Rezak ile bağlantılı evlerde ele geçirilen nakit para, mücevher ve diğer malların fotoğraflarını gösterdi.

    Necip'in 'zulasından' çıkan nakit para, mücevher, çanta ve saatlerin değeri 273.3 milyon dolar

    © AP Photo / Vincent Thian
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da seçim hezimetiyle iktidardan giden ve kendi kurduğu devlet fonu 1MDB'den en az 4.5 milyar dolar hortumlamakla suçlanan eski Başbakan Necip Rezak ile bağlantılı evlerden çıkanlar, ağızları açık bıraktı.

    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, Reuters'e, tatil adası Langkavi'de 5 yıldızlı bir otelde tuttuğu deniz manzaralı villada konuştu.
    © REUTERS / Edgar Su
    Malezya'da devlet fonunun hortumlanması: Necip 'Aldatıldım, evimde bulunanlar da damadımın hediyesi' dedi
    Yakın zamanların en büyük yolsuzluklarından biriyle ilgili soruşturulan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak ile bağlantılı 6 eve mayıs ayında düzenlenen polis baskınlarında değeri 273.3 milyon dolara (Malezya para birimiyle 1.1 milyar ringgit) tekabül eden nakit para, mücevher, tasarımcı el çantası ve saat ele geçirildiği açıklandı. 

    DEĞERLERİNİ KABA TASLAK ÖLÇMEK 1 AY ALDI

    Malezya Emniyeti'nin Ticari Suçlarla Mücadele Şubesi Başkanı Amar Singh, basın toplantısı düzenleyerek, ele geçirilen para ve malların muazzam miktarda olduğunu belirtti.

    Singh, bu yüzden 150'den fazla polisten oluşan 8 ekibin ve dışardan uzmanların malların değerini ölçmesinin yaklaşık 1 ay zaman aldığını söyledi.

    Mahathir Mohamad, former Malaysian prime minister and opposition candidate for Pakatan Harapan (Alliance of Hope) attends a news conference after general election, in Petaling Jaya, Malaysia, May 10, 2018
    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Malezya Başbakanı Muhammed: Eski Başbakan Necip tüm bütçeyi sömürmüş
    PARALAR 3 GÜNDE SAYILABİLDİ

    Polisin 'Malezya tarihindeki en büyük el koyma' diye nitelediği ele geçirilen para ve mallar şöyle:

    * 116.7 milyon ringgit değerinde 26 ayrı para birimi şeklinde nakit para, Merkez Bankası'ndan 22 yetkili ve 6 para sayma makinesinin yardımıyla ancak 3 günde sayılabildi.

    12 BİN PARÇA MÜCEVHER

    * 25 çantadan değerleri 660-880 milyon ringgit arasında hesaplanan 12 bin parça mücevher çıktı.

    Malezya- Borsa
    © AP Photo / Daniel Chan
    Yolsuzluk soruşturmasının sürdüğü Malezya'da Merkez Bankası Başkanı istifa etti
    1400 GERDANLIK, 14 TAC….

    * Mücevherler arasında 1400 gerdanlık, 2200 yüzük, 2100 bilezik, 2800 küpe, 1600 broş, 14 tac var.

    * Tek başına en değerli parça, 6.4 milyon ringgit değer biçilen elmas bezemeli altın gerdanlık.

    MARKA ÇANTALARIN HER BİRİ SERVET DEĞERİNDE

    * Hermes, Prada, Chanel, Judith Leiber ve Bijan gibi 37 ayrı markadan 567 tasarımcı çantası. Sadece Hermes marka çantaların değeri 51.3 milyon ringgit. Ancak polis diğer çantalara değer biçme işlemlerini henüz tamamlayamadı. Singhbazı çantalardan her birinin değerinin 1.6 milyon ringgit olduğunu söyledi.

    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor
    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Malezya'nın eski başbakanı Rezak'ın eşine 3 saatlik sorgulama

    EN PAHALI MARKA SAATLER, GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ EKSİK DEĞİL

    * Rolex, Chopard ve Richard Mille gibi 100'den fazla markadan 423 saat. Tahmini toplam değerleri 78 milyon ringgit. En pahalı parça, 3.5 milyon ringgit değer biçilen bir Paul Newman Rolex Daytona.

    * Versace, Gucci, Cartier ve Dior gibi markalardan 234 güneş gözlüğüne toplam 374.000 ringgit değer biçildi.

    Etiketler:
    1MDB, Amar Singh, Necip Rezak, Malezya
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