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    Necip Rezak

    Necip 'zulasından' çıkan eşyalara 273.3 milyon dolar değer biçilmesine kızdı: Amma abarttınız

    © REUTERS / Edgar Su
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da devlet fonunu hortumlayıp zimmetine para geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, kendisiyle bağlantılı evlerde ele geçirilen nakit para, mücevher, çanta ve saatlerin 'hediye' olduğu iddiasında ısrarcı. Polisin bunlara biçtiği 273.3 milyon dolarlık değer için de 'şişirilmiş' dedi.

    Malezya Emniyeti'nin Ticari Suçlarla Mücadele Şubesi Başkanı Amar Singh ile ekibi, eski Başbakan Necip Rezak ile bağlantılı evlerde ele geçirilen nakit para, mücevher ve diğer malların fotoğraflarını gösterdi.
    © AP Photo / Vincent Thian
    Necip'in 'zulasından' çıkan nakit para, mücevher, çanta ve saatlerin değeri 273.3 milyon dolar
    Malezya'da seçim hezimetiyle iktidardan giden ve kendi kurduğu devlet fonu 1MDB'den en az 4.5 milyar dolar hortumlamakla suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, kendisiyle bağlantılı evlerden çıkan servetle ilgili açıklama yaptı.

    Polisin ele geçirdiği nakit para, mücevher, tasarımcı çantası ve saatlerin 'hediye' olduğu iddiasında ısrar eden Necip, polisin bunlara biçtiği 273.3 milyon dolarlık değer için de 'şişirilmiş' dedi.

    'SİYASİ İNTİKAM OPERASYONU'

    Polisin basın toplantısı düzenleyerek bulduğu dövizler ve değerli eşyalarla ilgili tek tek bilgi vermesi üzerine bir açıklama yapan Necip, bunun 'siyasi intikam operasyonu' ve 'ailesine siyasi saldırı' olduğunu savundu.

    Daha önce değerli eşyaların çoğunun kızına düğün hediyesi ve damadı olan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in oğlu Daniyar'ın ailesine hediyeleri olduğunu ileri süren Necip, bu kez dostlarının ve yabancı devlet yetkililerinin aile toplantıları ve resmi ziyaretler sırasında verdikleri hediyeler olduğunu iddia etti.

    Rıza Sarraf
    © AP Photo / Elizabeth Williams
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    'ORTADOĞULU İÇİŞLERİ BAKANI MARTTA HEDİYE ETTİ'

    Değerli eşyaları kutulara koyup içinde ne olduğunu, veren kişiyi ve verdiği tarihi yazdıklarını, fotoğraflarını yapıştırdıklarını söyleyen eski başbakan, örneğin polisin listesinde yer alan 841.000 dolarlık (Malezya para birimiyle 3.4 milyon ringgitlik) Rolex Daytona saatin martta Malezya'yı ziyaret eden bir Ortadoğu ülkesinin içişleri bakanının hediyesi olduğunu kaydetti.

    'HESAP GERÇEKÇİ DEĞİL, ENFLASYON ÇOK YÜKSELDİ'

    ''Polisin bugünkü fiyatlara dayanarak yaptığı değer biçme, gerçekçi değildir. Üzerinden geçen zamanda enflasyonla şişirilmiş ve gerçek durumu çarpııtlmıştır. Zira bu eşyalar on yıllara yayılan bir zaman diliminde hediye olarak gelmiştir'' diye devam eden Necip, bazı eşyaların da akrabalara ve üçüncü taraflara ait olduğunu, bunların kendilerine ait malları polisten geri alabilmek için hukuki süreç başlattığını anlattı.

    Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, Reuters'e, tatil adası Langkavi'de 5 yıldızlı bir otelde tuttuğu deniz manzaralı villada konuştu.
    © REUTERS / Edgar Su
    Malezya'da devlet fonunun hortumlanması: Necip 'Aldatıldım, evimde bulunanlar da damadımın hediyesi' dedi
    MICHELLE OBAMA ÖRNEĞİ DE VERDİ

    Polis ele geçirilen dövizleri Merkez Bankası'ndan 22 yetkili ve 6 para sayma makinesinin yardımıyla ancak 3 günde sayabildiklerini, 12 bin parça mücevher arasında 1400 gerdanlık, 2200 yüzük, 2100 bilezik, 2800 küpe, 1600 broş, 14 tac olduğunu açıklamıştı.

    'Malaysiakini' sitesine de konuşan Necip, değerli hediyeler kabul etmenin yasadışı olmadığını savunurkeb Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde eşi Michelle Obama'nın eski Suudi Kralı Abdullah'tan milyonlarca dolar değerinde hediye kabul ettiğini iddia etti.

    Ancak Michelle Obama Suudi kraliyetinden milyonlarca dolarlık hediye almadığı gibi bununla ilgili çok sıkı kurallara tabiydi. ABD Başkanı ile eşine verilen hediyeler kişisel servetlerine katılmıyor, Beyaz Saray arşivlerine konuluyor ve arşivdeki bütün parçalar internet sitesinden sergileniyor.

    Malezya para birimi Ringgit
    © AFP 2018 / Mohd Rasfan
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    EŞİ DE MERCEK ALTINDA

    Malezya'da devlet fonu 1MDB'de kamunun güvenini suistimalden açılan soruşturma kapsamında, polis, eski başbakanla bağlantılı 12 mekana baskın yapmıştı. Polisin Necip ile lüks hayata düşkünlüğüyle tanınan eşi Rosmah Mansur'u sorgulamasının ardından dava sürecinin başlaması bekleniyor.

    Necip'in 2009'da kurduğu 1MDB'den milyarlarca dolarlık borç içinde gözükürken milyarlarca dolarlık uluslararası harcama yapıldı. Kara para aklama şeklinde harcamaların bir kısmına sahne olan ABD'de, savcılar, Necip'in ekibinin 2009-14 arası fondan 4.5 milyar doları hortumlayıp kara para aklama çarkına soktuğu sonucuna vardı. Bu paranın bir kısmı doğrudan Necip'in hesaplarına yattı, Rosmah'a 27.3 milyon dolarlık elmas gerdanlık gibi çok sayıda pahalı mücevher alındı.

    Etiketler:
    1MDB, Michelle Obama, Rosmah Mansur, Necip Rezak, Malezya
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