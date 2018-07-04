Çin'in ABD'ye karşı gümrük vergisi uygulaması başlıyor

© AP Photo / Ng Han Guan Çin'den ABD'ye: Verdiğin sözleri tut

ABD, Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen cuma gününden itibaren gümrük vergisi almaya başlayacağını açıklamıştı ve Pekin yönetimi de aynı gün misilleme yapma sözü vermişti.

Ancak, 12 saatlik zaman farkından dolayı, Pekin yönetimi gümrük vergilerini daha önce uygulamaya başlayacak.

Basına konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemeyen konuya yakın bir kaynak, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Bizim tedbirlerimizin eşit olduğu ve olacağı, ABD'nin 6 Temmuz'da başlaması halinde bizim de 6 Temmuz'da başlayacağımız anlamına geliyor. Tüm politikalar için, uygulama süresi gece yarısı başlıyor" dedi.