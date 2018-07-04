Malezya'daki yolsuzluk soruşturmasının odağındaki Necip: Mahkeme, iftiralardan temizlenmem için iyi bir şans

Necip, dün gece gözaltına alındıktan sonra Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca (MACC) iyi ağırlandığını belirterek, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1.15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmasına hükmederken, duruşmayı gelecek yıl 18 Şubat'a erteledi. Mahkeme, Necip'in diplomatik pasaportlarını teslim etmesine karar verdi.
20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR
Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından dün gözaltına alınan Necip'in sesli mesajını içeren bir video sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda, MACC tarafından kendisine yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğunu savunan Necip, "Mükemmel değilim, ben bir insanım. Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor. MACC'in elinde somut kanıtlar bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.
Polis, Necip'in evlerinde el konulan 12 bin takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ile 273 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.
SORUŞTURMA İÇİN HALK SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ
Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.
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