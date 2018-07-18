Tayland'daki mağaradan 18 günlük esaret sonrası kurtarılan çocuklar ilk kez basının karşısına çıktı

Tayland'ın Çiang Rai kentindeki mağarada 18 gün süren esaretin ardından kurtarılan 12 çocuk ve anternörleri hastaneden taburcu edildikten sonra basın toplantısı düzenledi. Çocuklardan biri "Kurtulmamız bir mucizeydi" derken bir diğeri 'Annemden fırça yiyeceğimden korktum" dedi. Çocuklar gelecekteki hayallerini ve planlarını da anlattı.

12 Taylandlı çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri basın toplantısının yapıldığı salona sınıf arkadaşları ve medya çalışanlarının alkışları eşliğinde girdi.

'Yaban domuzları' adlı futbol takımını oluşturan çocuklar basın toplantısının yapıldığı alanda kurulan minyatür futbol sahasında topla yeteneklerini gösterdikleri kısa bir şov da yaptı.

Wild boars arrive and have a quick kick around of football! @SkyNews pic.twitter.com/6QEtyjrq4Y — Siobhan Robbins Sky (@SiobhanRobbins) July 18, 2018

​Ardından sınıf arkadaşları ve kendilerini kurtaran doktor ve diğer ekip üyelerine sarılan çocuklar yerlerine geçti.

TAHLİYE OPERASYONUNDAN BU YANA YAKLAŞIK 3 KİLO ALDILAR

© REUTERS / THAI NAVY SEALS Tayland'da 13 kişinin kurtarıldığı mağara müze olacak

Basın mensupların ilk 2 sorusunu doktorlar yanıtladı. 13 kişinin de akıl ve fiziki sağlıklarının yerindeı olduğunu söyleyen doktorlar çocukların geçen hafta mağaradan kurtarılmasından beri yaklaşık 3 kilo aldıklarını söyledi.

Çocukların her birinin iki haftayı aşkın süre boyunca mahsur kaldıkları mağarada ortalama 4 kilo kaybettiği açıklanmıştı.

Grup 23 Haziran'da Tham Luang mağara sistemine girmiş ancak aşırı yağış nedeniyle mağarayı su basması sonucu mahsur kalmıştı. Çocukların ve antrenörlerinin mağarada kaldıkalrı bölme iki İngiliz dalgıç tarafından 9 gün sonra bulunmuştu. Grup 18 gün boyunca kaldıkları mağaradan gruplar halinde 3 gün süren zorlu operasyonla tehliye edilmişti.

'BİR MUCİZEYDİ'

Çocuklardan 14 yaşındaki Adul Sam-on kendilerinin İngiliz dalgıçlar tarafından ilk bulunduğu an için "Bir mucizeydi" ifadesini kullandı.

"It was a miracle, I was shocked"



One of the 12 boys who was rescued from a flooded cave in Thailand with their football coach describes moment divers found them https://t.co/kxjOi09jXF #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/CbYOIxYldE — BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2018

'ANNEMDEN FIRÇA YEMEKTEN KORKTUM'

Mağarada yaşadıklarını anlatan çocuklardan bir diğeri de " Eve gidemeyeceğimden ve bu nedenle annemden fırça yiyeceğimden korktum" dedi.

'SADECE SARKITLARDAN GELEN SUYU İÇTİK'

Bir başka çocuk da bulunmadan önce, 9 gün boyunca sadece mağaradaki sarkıtlardan damlayan suları içtiklerini anlattı. Çocuk "Sadece sarkıtlardan gelen suyu içtik" dedi.

Tahliye ekibi grubun yerini belirledikten sonra onlara içecek ve gıda ulaştırmıştı.

Mağara tavanlarından sarkan sarkıtlar mineral yüklü suların söz konusu tavandan sızmasıyla meydana geliyor.

#ThamLuang: Parents, friends of 'Wild Boars' wait by stage where the 13 survivors will make 1st public appearance. They'll answer media's questions that have been screened and approved by psychologists to avoid trauma. Official says the boys are excited https://t.co/Y85qIm6Iml pic.twitter.com/TZH501mryl — Pichayada P. (@PichayadaCNA) July 18, 2018

​'DÜNYA KUPASI FİNALİNİ İZLEDİNİZ Mİ?'

Muhabirlerden gelen 'Dünya Kupası finalini izlediniz mi?' sorusuna çocukların antrenörü Ake yanoıt verdi. Finalin 'eğlenceli' geçtiğini söyleyen antrenör takımın çocğunun finalde Fransa'yı desteklediğini belirtti.

'HEPİMİZ YÜZME BİLİYORUZ'

"Neden mağaraya girdiniz?" sorusunu da yanıtlayan antrenör Ake gruptaki herkesin mağaraya girme kararını verdiğini, suların geldiğini görünce ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.

"Hepimiz yüzme biliyoruz" diyen Ake futbol antrenmanlarından sonra yüzmeye gittiklerini söyledi. Basında çocukların yüzme bilmedikleri yazılmıştı."Ancak suların ne kadar yükselebileceğini anlayamadık" diyen Ake mahsur kalacaklarını anlayınca çocuklardan birinin 'annesini düşündüğünü' söylediğini de aktardı.

DIŞARI ÇIKMAYI DENEMİŞLER

Ake çocukların en başta mahsur kaldıkları yerden çıkmayı denediklerini, kendisinin de çocuklara 'korkmamaları gerektiğini çünkü suların ertesi gün çekileceğini söylediğini' belirtti.

'İYİ BİR YURTTAŞ OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM'

'Muhabirlerin '(Yaşananlardan) Ne gibi dersler çıkardınız?' sorusunu yanıtlayan antrenör Ake "Benim çıkardığım ders sizin yaptığınız iyililkeri hepimizin onaylaması oldu. Daha dikkatli olmalı ve faaliyetlerimizi kontrol etmeliyiz" dedi.

Çocuklardan biri "İyi bir yurttaş olacağıma söz veriyorum" derken bir diğeri yaşadıklarının kendisine 'hayatı duyarsızca yaşamaması gerektiğini' öğrettiğini belirterek "Bundan sonra hayatımı dikkatli şekilde sürdüreceğim" dedi.

'FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM'

© AFP 2018 / TANG CHHIN Sothy Tayland'daki mağaradan kurtarılan 12 çocuk ve antrenörlerine La Liga'dan davet

Gazetecilerin 'Hayalleriniz neler?' sorusunu da çocuklar tek tek yanıtladı. Bir çocuk "Futbolcu lmak istiyorum. Daha güçlü hissediyorum ve artık daha sabırlı ve dayanıklıyım" dedi. Titan adlı çocuk ise yaşadıklarının kendisine 'hayata değer vermeyi öğrettiğini' söyledi. Bew adlı çocuk da ya futbolcu ya da deniz komandosu olmak istediğini söyleyince salondan alkış aldı.

Çocuklardan 4'ü deniz komandosu olmak istediklerini belirtti.

Tahliye operasyonu başında Tayland deniz komandolarının olduğu uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştirilmiş, tahliye için yapılan çalışmalar sırasında eski deniz komandosu Saman Kunan hayatını kaybetmişti.