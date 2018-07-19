'Kuzey Kore lideri Kim büyükelçileri ve diplomatik misyon başkanlarını ülkeye çağırdı'

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un büyükelçilerini ve ülke dışındaki diğer diplomatik misyonların başındaki yetkilileri başkent Pyongyang'a çağırdı.

Yonhap'a konuşan kaynaklar büyükelçiler ile diğer yetkililerin bir büyükelçiler toplantısı için çağrıldığını düşündüklerini aktardı. Toplantının özel bir etkinlik mi olduğu yoksa yıllık büyükelçiler toplantısı kapsamında mı yapıldığı da henüz doğrulanmadı.

Kuzey Kore en son Temmuz 2015'te 43. büyükelçiler toplantısını yaptığını açıklamıştı.

O tarihten bu yana bu türde bir toplantı haberi basına yansımamıştı.

Toplantı doğrulanırsa, bu etkinlik Kim ile ABD Başkanın Donald Trump'ın Singapur'daki zirvede 'Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması' konusunda çalışmak için mutabık kalmasının ardından yapılmış olacak.

Gözlemciler Kim'in bu toplantıda yetkililere yeni siyasi talimatlar verebileceğini ve 9 Eylül'de kutlanacak olan Kuzey Kore'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü öncesinde sıkı çalışmalarını tembihleyebileceğini söylüyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise henüz konu hakkındaki bilgileri doğrulamaya çalıştığını ve Kuzey'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.