'Afganistan'daki NATO saldırısında 20 sivil öldü'

© AFP 2018 / Romeo Gacad Afganistan'da bir haftada iki ABD askeri öldü

Çardere Kaymakamı Zulmay Faruki, NATO kuvvetlerine ait uçağın, ilçenin Dorebat köyündeki sivillere ait evleri bombaladığını söyledi. Saldırıyla ilgili NATO tarafından kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Faruki, ölü sayısının henüz bilinmediğini belirtti.

'3 AİLEDEN 20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ'

Diğer yandan bombalama olayının yaşandığı köyün sakinlerinden Haji Abdurahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava saldırısında 3 aileden 20 sivilin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Kunduz Devlet Hastanesi Başhekimi Naim Mengel ise saldırıda hayatını kaybeden 12 sivilin cansız bedeninin hastaneye getirildiğini kaydetti.

Mengel, saldırıda yaralanan 2 kişinin de tedavi altına alındığını duyurdu.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.