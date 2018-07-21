Hindistan'dan WhatsApp'a 'yalan haber' kısıtlaması

Hindistan, dünya çapında bir milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yönelik kısıtlama kararı aldı.

© REUTERS / Dado Ruvic WhatsApp'ta yeni hata: Engellenen kişiler mesaj atabiliyor

Hindistan hükümeti, sahte haberlerin yol açtığı linç dalgasından sonra ülkede 200 milyon kişi tarafından kullanıldığı bilinen WhatsApp'ın 'yönlendirme' hizmetlerini kısıtladığını açıkladı.

Hindistan hükümeti ayrıca WhatsApp'ı yasal yollara başvurmakla tehdit ederek şirketten yeni tedbirleri devreye sokmasını istemişti.

Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20'yi aşkın kişi linç edilmişti. Telefon mesajlarıyla yayılan asılsız söylentiler nedeniyle yaşanan linç olaylarında suçsuz insanların art arda ölümü bir çok protesto gösterisine yol açtı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, kötü niyetli söylentilerin yayılmasına vesile olan WhatsApp'ın yasal sorumluluklarından kaçamayacağı ve hesap vermesi gerektiği kaydedilmişti.