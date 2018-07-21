Hindistan'da bir Müslüman, inek yüzünden linç edildi

Hindistan'da inek çaldığından şüphelenilen bir Müslüman'ın linç edildiği bildirildi.

© REUTERS / Rajesh Kumar Singh Hindistan'da bir ilk: İnek eti ticareti yaptığı gerekçesiyle Müslüman tüccarı linç eden 11 kişiye müebbet

Emniyet yetkilisi Mohan Singh, Racastan eyaletinde Alvar bölgesinde inekleri yürüttükleri sırada saldırıya uğrayan 2 Müslüman erkekten birinin dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.

Singh, grubun saldırısına uğrayan diğer erkeğin kaçmayı başardığını, ineklerin Haryana eyaletindeki bir köye götürülmek istendiğini söyledi.

Polisin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle saldırganların yaralı adamı ve inekleri arkalarında bırakarak kaçtığı belirtildi.

Bölgede geçen yıl da benzer bir saldırıda Müslüman bir erkeğin öldürüldüğü, 14 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Hindistan'da yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddiasıyla özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendiği ifade ediliyor.