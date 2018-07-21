Ailesinin desteğini alamayan milletvekili adayı intihar etti

Yerel medyadaki habere göre, Mughal, sosyal medyada paylaştığı videoda, oğlu ve gelininin Faysalabad'ın NA-103 seçim bölgesinde ev ev gezerek insanlardan kendisine oy vermemesini istediğini belirtti.
© REUTERS / Matthew Childs
Videoda, hayal kırıklığı yaşadığını ve bir gün sonra intihar edeceğini ifade eden Mughal'ın cansız bedeni, bugün bir mezarlıkta bulundu.
Mughal'ın aday olduğu NA-103 seçim bölgesinde seçimler ileri bir tarihe ertelendi.
İntihar eden Mughal, Pakistan'da 25 Temmuz seçimleri öncesi hayatını kaybeden 3. milletvekili adayı oldu. Daha önce de 2 milletvekili adayı terör saldırılarında hayatını kaybetmişti.
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