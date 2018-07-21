Ailesinin desteğini alamayan milletvekili adayı intihar etti

Pakistan'da Faysalabad'dan bağımsız milletvekili adayı olan Mirza Muhammed Ahmed Mughal, ailesinden destek göremediği için intihar etti.

© REUTERS / Matthew Childs Arjantin'in Hırvatistan hezimeti sonrası Messi hayranı Hintli intihar etti

Yerel medyadaki habere göre, Mughal, sosyal medyada paylaştığı videoda, oğlu ve gelininin Faysalabad'ın NA-103 seçim bölgesinde ev ev gezerek insanlardan kendisine oy vermemesini istediğini belirtti.

Videoda, hayal kırıklığı yaşadığını ve bir gün sonra intihar edeceğini ifade eden Mughal'ın cansız bedeni, bugün bir mezarlıkta bulundu.

Mughal'ın aday olduğu NA-103 seçim bölgesinde seçimler ileri bir tarihe ertelendi.

İntihar eden Mughal, Pakistan'da 25 Temmuz seçimleri öncesi hayatını kaybeden 3. milletvekili adayı oldu. Daha önce de 2 milletvekili adayı terör saldırılarında hayatını kaybetmişti.