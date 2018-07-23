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01:54 23 Temmuz 2018
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    Raşid Dostum Kabil'e döndü

    Raşid Dostum Kabil'e döndü: Taliban'la barış tüm görevlerimden daha önemli

    © AA / Sayed Khodaberdi Sadat
    Asya & Pasifik
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    Bir süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, ülkesine döner dönmez taraflarıyla bir araya geldi. Afganistan'a barış getirme sözü veren Dostum, "Taliban'la barışın diğer tüm görevlerimden daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Raşid Dostum
    © REUTERS / Omar Sobhani
    Raşid Dostum'a suikast girişimi: 16 ölü
    Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, Türkiye'den ülkesine döner dönmez taraflarıyla bir araya geldi. Dostum, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı Ofisi'nde düzenlenen karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunduğu müddetçe kendisine destek veren Türk halkına ve devletine teşekkür etti.

    Birlik ve beraberliğin önemine değinen Dostum, kimseyle herhangi bir sorununun olmadığını söyledi.

    'TALİBAN'LA BARIŞ HERŞEYDEN DAHA FAZLA ÖNEM TAŞIYOR'

    Washington Post'un aktardığına göre, "Cumhurbaşkanı Birinci yardımcısı olarak Taliban'la barışın diğer tüm görevlerden daha fazla önem taşıdığını düşünüyorum" diyen Dostum, Afganistan'a barışın gelmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu, ve barışı desteklediğini belirtti.

    'ARTIK PROTESTOLARI BİTİRİN, KAYSARİ'Yİ SERBEST BIRAKTIRACAĞIM'

    Günlerdir Komutan Nizamuddin Kaysari'nin tutuklanmasına karşı protesto gösterisi yapanlara seslenen Dostum, ''Artık protestolarınızı bitirin, Kaysari'yi da serbest bıraktıracağım, bu konuda Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşeceğim'' dedi.

    Dostum, terör örgütleriyle ciddi mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti. Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın inişinden kısa süre sonra havaalanı civarında meydana gelen patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 60 kişi yaralanmıştı.

    SİYASİ RAKİBİNE İŞKENCE VE CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANIYOR

    Raşid Dostum
    © AP Photo / Burt Herman
    Türkiye'deki Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dostum'un ülkesine dönmesi için çağrı
    Aralık 2016’da bir siyasi rakibine işkence yapmak ve cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Dostum, mayıs 2017’de Türkiye’ye gelmişti.

    Dostum’un yedi koruması, Afganistan Yüksek Mahkemesi tarafından Cüzcan vilayetinin eski valisi Ahmed İşçi’yi kaçırıp işkence ve cinsel istismarda bulunma suçlamaları ile Kasım 2017’de beşer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dostum uzun yıllardır, Taliban mahkumlarını kapalı konteynerlerde havasız bırakarak öldürmek gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

    Hakkındaki suçlamaların ardından 2017'de tedavi için Türkiye’ye geldiğini ileri süren Dostum, soruşturmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. 63 yaşındaki siyasetçinin, Temmuz 2017’de ülkesine dönmeye çalıştığı belirtilmiş ancak Dostum’u taşıyan uçağın Afganistan’a inmesine izin verilmediği iddia edilmişti.

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    Etiketler:
    Pakistan Talibanı, Raşid Dostum, Türkiye, Afganistan
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