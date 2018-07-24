'Kuzey Kore roket fırlatma alanını sökmeye başladı'

ABD merkezli 'North 38' adlı gözlem örgütünün yeni çekilen ticari uydu fotoğraflarına dayandırdığı habere göre Kuzey Kore başkent Pyongyang'ın kuzeydoğusunda bulunan ana uydu fırlatma istasyonu Sohae'deki bazı tesisleri sökmeye başladı.

Bunun Kuzey Kore'nin haziranda ABD'ye verdiği sözü tuttuğu anlamına gelebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yaptığı tarihi zirve sonrası Kim'in kendisine bir füze motoru deneme alanını yok edeceklerini söylemiş ancak hangisi olduğu konusunda yorum yapmamıştı.

Taraflar zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışmak konusunda mutabık kalmıştı.

Pyongyang Sohae'nin uydu fırlatmak için kullanıldığını söylerken ABD'li yetkililer burasının balistik füze denemelerinde kullanıldığından şüpheleniyordu.

Satellite images show North Korea has begun dismantling a key test site, a move analysts say represents "an important first step towards fulfilling a commitment" made by Kim Jong Un during his summit with President Donald Trump in Singapore.https://t.co/yRpVjPcDiQ pic.twitter.com/P7NmkZm80N — Will Ripley (@willripleyCNN) July 24, 2018

​TESİSTE SÖKÜLEN BÖLÜMLER ARASINDA FÜZE MOTORU DENEME PLATFORMU DA VAR

© REUTERS / Leah Millis ABD'den Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi taleplerine ret

38 North'un aktardığına göre, istasyonunun 20 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasında ticari uydular tarafından çekilen fotoğrafları tesisteki söküm işlemlerini doğruluyor.

Alanda bulunan ve balistik füzeler ile uzaya yollanan araçlar için sıvı yakıtlı motor geliştirme çalışmalarında kullanılmış olan bir füze motoru deneme platformunun da söküldüğü belirtiliyor.

Diğer sökülen bölümler arasında uzaya yollanan araçların fırlatılmadan önce birleştirildiği raylı montaj hattına sahip alanın da yer aldığı açıklandı.

New commercial satellite imagery of the Sohae Satellite Launching Station indicates that the #DPRK has begun dismantling key facilities, including the rail-mounted processing building and and the nearby rocket engine test stand.https://t.co/ffdQ23QaWG — 38 North (@38NorthNK) July 23, 2018

'DİKKATE DEĞER GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM'

© REUTERS / KCNA Kuzey Kore lideri Kim inşaatı bitmeyen elektrik santrali nedeniyle öfkelendi

Raporu hazırlayan araştırmacı Joseph Bermudez "Bu tesislerin Kuzey Kore'nin balsitik füze programı için teknoloji geliştirilmesinde önemli roller oynaması nedeniyle, bu çabalar Kuzey Kore tarafından önemli bir güven artırıcı önlemi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Cumhurbakanlığı da Sohae fırlatma alanında bazı söküm işlemleri tespit ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump dün Twitter'da yaptığı paylaşımda Kuzey Kore ile ilişkilerdeki gelişmelerden mutlu olduğunu ve Pyongyang'ın son 9 aydır herhangi bir füze denemesi ya da nükleer deneme yapmadığını ifade etmişti.

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

Associated Press'e (AP) konuşan savunma uzmanı Adam Mount ise Kuzey Kore'nin istediği takdirde benzer tesisleri gelecekte kolayca inşa edebileceğini savunarak Pyongyang'ın uluslararası uzmanların ülkede inceleme yapmasına henüz izin vermediğini hatırlattı.

Mount " Sohae'deki eylemler Pyongyang'ın müzakereleri sürdürmeyi istediğini gösteren bir işaret ancak bu eylemler nükleer silahlardan arınma konusunda bir ilerleme değil. Kuzey Kore hala nükleer silah ya da füze sistemi üretilen ya da depolanan tesislerini sökmek konusudna bir açıklama yapmadı veya öneri getirmedi. Şu ana kadar sökümü yapılan tesisler bu merkez işlevlere oranla çevresel kalıyor" dedi.

Kuzey Kore sonucusu geçen sene eylülde olmak üzere toplam 6 nükleer deneme yapmıştı.