Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayıp

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un güneydoğusunda inşaat halindeki bir hidroelektrik santralinin çökmesi sonucu yüzlerce kişinin kaybolduğu açıklandı.

© REUTERS / Soe Zeya Tun Rusya ve Laos arasında vizeler kaldırıldı

Laos Haber Ajansı'nın açıklamasına göre ülkenin güneydoğusundaki Attapeu bölgesinde pazartesi gecesi yaşandı.

Bölgede inşaat halinde olan hidroelektirik barajının çökmesi sonucu 5 milyar metreküp suyun boşaldığı ve 6 köyün sel sularının altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada 'ölenler olduğu' ve 'yüzlerce kişinin kayıp olduğu' duyuruldu.

Barajın 'Xe Pien-Xe Nomnoy Enerji Şirketi' tarafından inşa edilmekte olduğu da açıklandı.

Hundreds missing after dam break in Attapeu Province, Laos. https://t.co/rrb2foWFX4 pic.twitter.com/pFU2p7hGrk — Lukas Messmer (@messmerlukas) July 24, 2018

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