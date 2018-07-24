Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayıp

Laos Haber Ajansı'nın açıklamasına göre ülkenin güneydoğusundaki Attapeu bölgesinde pazartesi gecesi yaşandı.
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Bölgede inşaat halinde olan hidroelektirik barajının çökmesi sonucu 5 milyar metreküp suyun boşaldığı ve 6 köyün sel sularının altında kaldığı belirtildi.
Açıklamada 'ölenler olduğu' ve 'yüzlerce kişinin kayıp olduğu' duyuruldu.
Barajın 'Xe Pien-Xe Nomnoy Enerji Şirketi' tarafından inşa edilmekte olduğu da açıklandı.
Hundreds missing after dam break in Attapeu Province, Laos. https://t.co/rrb2foWFX4 pic.twitter.com/pFU2p7hGrk— Lukas Messmer (@messmerlukas) July 24, 2018
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