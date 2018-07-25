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09:33 25 Temmuz 2018
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    Pakistan genel seçimlerinde oy verme işlemi başladı

    Pakistan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı

    © REUTERS / Akhtar Soomro
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'da şiddet olaylarının yaşandığı seçim kampanyalarının ardından seçmenler bugün genel seçimler için sandık başında. Ülke tarihinde 2. kez bir sivil hükümet yerini sivil hükümete devredecek.

    Pakistan'ın yolsuzluktan görevden alınıp hapis cezasına çarptırılan eski Başbakanı Navaz Şerif'in bir posteri ve Şerif'i Lahor'da karşılamak için bekleyen bir destekçisi
    © AFP 2018 / AAMIR QURESHI
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    Pakistan'da bıçak sırtındaki genel seçimler için oy verme işlemi başladı. 106 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede sandıklar TSİ 16.00'da kapanacak.

    Sonuçların gece saatlerinde belli olacağı tahmin ediliyor. 

    71 yıllık tarihinin çoğunda doğrudan ya da dolaylı olarak ordu tarafından yönetilen ülkede 2. kez bir sivil hükümet yerini bir diğer sivil hükümete bırakacak.

    Seçmenler ülkede 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'in ve 4 eyalet meclisin üyelerini belirleyecek. Hükümeti kuracak başbakan da  Ulusal Meclis üyeleri arasından seçilecek.

    Eyalet meclislerinde 577 ve Ulusal Meclis  için 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor. Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor.

    Sandıkları korumak için ülkede yüz binlerce asker görevlendirildi.

    ANKETLERE GÖRE İMRAN HAN AZ FARKLA ÖNDE

    Son yapılan anketlere göre seçimlerde eski kriket yıldızı İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi — PTI) hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) az farkla önünde.

    Han'ın seçimi kazanması halinde ülkenin yeni başbakanı olacağı tahmin ediliyor.

    Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın başında ise hapisteki Nevaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif bulunuyor. Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Pencap'tan çıkacak oyların belirleyici olacağı belirtiliyor.

    Suikasta uğrayan eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin Pakistan Halk Partisi (PPP) ile dini grupların ittifakı olan Muttahida Meclis-i Amal ittifakı'nın (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) ise sandıktan koalisyon çıkması halinde kilit partiler rolünü üstlenmesi bekleniyor.

    SEÇİM KAMPANYASI SIRASINDA KANLI SALDIRILAR

    Pakistan'da bombalı saldırı
    © AA / Muhammad Asad
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    Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere ve parti ofislerine 11 terör saldırısı düzenlendi.

    Sandıkların kurulmasına saatler kala Milli Müslüman Ligi (MML) adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine el bombalı saldırı oldu. Saldırıda Nedim ve yaralandı.

    13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı, bunların en kanlısı oldu.

    Pakistan Ulema Camiası'nın (JUI) önde gelenlerinden Ekrem Han Durrani ise 10 gün içinde uğradığı biri bombalı biri silahlı iki saldırıdan yara almadan kurtuldu.

    Bir milletvekili adayı ise ailesinin desteğini alamadığı gerekçesiyle intihar etti.

    Etiketler:
    Genel seçim, Birleşik Eylem Konseyi-MMA, PPP, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz, Pakistan Tahrik-i İnsafı, Şahbaz Şerif, İmran Han, Navaz Şerif, Pakistan
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