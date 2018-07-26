Pakistan'da, seçim sonuçlarının toplandığı elektronik sistem çöktü

Pakistan Seçim Komisyonu Sekreteri Babar Yakup, ülkedeki federal ve eyalet meclis seçimleri için dün gerçekleşen oy verme işlemin ardından, sonuçların toplandığı elektronik sistemin çöktüğünü bildirdi.

© AFP 2018 / Banaras Khan Pakistan seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi

Yakup, basına yaptığı açıklamada, resmi sonuçların açıklanamamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Sistemin, sandık görevlilerinin veri girişi yapmaya başlamasından kısa süre sonra çöktüğünü belirten Yakup, "Komplo teorilerine itibar etmeyin" dedi.

Televizyonların seçim sonuçlarına ilişkin yayınlarına da değinen Yakup, henüz resmi sonuçları paylaşmadıklarını kaydetti.

Yakup, partilerin, sonuçların belirlendiği sürece hile karıştırıldığına yönelik şikayetleriyle ilgili de gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Sandık sonuç tutanaklarının taranmış kopyalarının tasnifine yoğunlaştıklarını söyleyen Yakup, elektronik sistemdeki arızanın giderilmesiyle uğraşmaktan vazgeçtiklerini ifade etti.

DEVLET TELEVİZYONU VERİLERİ YAYINLIYOR

© REUTERS / Akhtar Soomro Pakistan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Öte yandan devlet televizyonu PTV, resmi olmayan sonuçları açıklamayı sürdürüyor.

PTV'ye göre, muhalefette yer alan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Partisi (PTI) oylarını iki kattan fazla artırarak federal mecliste 100'ün üzerinde sandalye kazanmış durumda.

2013 seçimlerinden galip çıkarak iktidarı elde eden Şahbaz Şerif liderliğindeki PML-N'nin kaybettiği sandalye sayısı ise 100'e yaklaştı.

PTV ile benzer veriler paylaşan Dawn News haber sitesi, sandıkların yüzde 34'ünün açıldığı haberine yer verdi.

Pakistan federal meclisinde 342 sandalyenin 272'si seçimle belirleniyor. Kalan milletvekilleri, kadınlar ve azınlıklara ayrılan kotalardan oluşuyor. Tek başına iktidar için 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Seçimlerde elde edilen oyların yanı sıra söz konusu kotaların nasıl dağılacağı, meclis aritmetiği açısından önem arz ediyor.