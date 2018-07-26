Paşinyan: Putin’i daha farklı hayal etmiştim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i daha zor biri olarak hayal ettiğini, ancak görüştükten sonra onun candan ve açık biri olduğunu anladığını söyledi.

© Sputnik / Александр Астафьев Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği’ni görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Eho Moskvı radyosuna verdiği demeçte Moskova'da Rusya yaptıkları görüşme ile ilgili izlenimlerini aktardı.

Paşinyan, görmeden önce Putin'i zor biri olarak hayal ettiğini söyledi. Görüştükten sonra Putin'in ‘çok açık ve candan' biri çıktığını belirten Paşinyan, "Bu benim için hoş bir sürpriz oldu" dedi.

Paşinyan, Rusya ile ilişkileri de şöyle değerlendirdi: "İlişkilerimizde iki taraf da açık ve candan konuşuyor. Moskova ziyaretimden sonra Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin karanlık köşelerin kalmadığı ilişkiler olması gerektiğini belirtmiştim."

Paşinyan, bu tarz iyi bir ilişkinin yürütülmesinin her konuda aynı fikirde olunacağı anlamına gelmediğini, samimi bir etkileşimin olması gerektiğini ifade etti.