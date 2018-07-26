Paşinyan: Putin’i daha farklı hayal etmiştim

Paşinyan, görmeden önce Putin'i zor biri olarak hayal ettiğini söyledi. Görüştükten sonra Putin'in ‘çok açık ve candan' biri çıktığını belirten Paşinyan, "Bu benim için hoş bir sürpriz oldu" dedi.
Paşinyan, Rusya ile ilişkileri de şöyle değerlendirdi: "İlişkilerimizde iki taraf da açık ve candan konuşuyor. Moskova ziyaretimden sonra Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin karanlık köşelerin kalmadığı ilişkiler olması gerektiğini belirtmiştim."
Paşinyan, bu tarz iyi bir ilişkinin yürütülmesinin her konuda aynı fikirde olunacağı anlamına gelmediğini, samimi bir etkileşimin olması gerektiğini ifade etti.
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