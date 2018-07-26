Pakistan seçimlerinde İmran Han zafer ilan etti

Şerif'in partisinin başını çektiği rakiplerinin geniş çaplı seçim yolsuzluğu suçlamalarına karşın, PTI lideri İmran Han, televizyona çıkıp zafer ilan etti.
1992'de Pakistan'a milli kriket takımının kaptanı olarak Dünya Kupası zaferi hediye eden, fırtınalı ilişkileri, olaylı üç evliliğiyle gündemden düşmeyen 65 yaşındaki Han'ın uzun süre siyasette etkisiz kaldıktan sonra neredeyse rakipsiz konuma gelmesi, diğer partilerce ''Ordu tarafından destekleniyor, istihbarat servisi perde arkasından onun rakiplerine karşı oyunlar çeviriyor'' diye değerlendiriliyor.
MEDİNE DEVLETİ ANLAYIŞI
'Tarihi' seçimi kazandıklarını ve halktan ülkeyi yönetme yetkisini aldıklarını, ama kendilerini çok zor bir görevin beklediğini vurgulayan PTI lideri, 'tarihte refah devletinin ilk örneği olan Medine devleti anlayışını izlemek istediğini, Pakistan'da herkesin dahil olduğu insani bir sistemi hayata geçirmeyi arzu ettiğini' belirtti.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE VURGUSU
Han, yolsuzluk, yoksulluk, cahillik ve işsizliğin en önemli zorluklar olduğunu, hükümetinin, bunların üstesinden gelmek için en iyisini yapacağını söyledi. Başbakanlık konutunda yaşamayacağını, konutu halkın kullanımına açmayı partisiyle tartışacağını dile getirdi.
'ABD VE HİNDİSTAN'LA İLİŞKİLER DÜZELECEK'
'AFGANİSTAN İLE AÇIK SINIR' HAYALİ
Afganistan için "Bir gün iki komşunun açık bir sınıra sahip olmasını umuyorum'' temennisinde bulunan Han, Hindistan'a da zeytin dalı uzatarak iki ülkenin birbirlerini suçlamaktan kaçınıp Keşmir sorununa çözüm bulmaya çalışmaları gerektiğini belirtti. "Pakistan, Hindistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır. Hindistan bir adım atarsa Pakistan iki adım atar'' dedi.
Yönetimi sırasında kimsenin siyaseten kurban edilmeyeceğini, hukukun üstünlüğünün her şeyin üstünde olacağını vaat eden Han, seçimlerin adil olduğuna inandığını, ama rakip partilerin hile kaygılarının giderileceğini söyledi.
VEKİL SAYISI 35'TEN 119'A ÇIKTI
Daha önce Pakistan devlet televizyonu PTV, federal ve eyalet meclis seçimlerinde PTI'nın yarışı açık ara önde götürdüğünü duyurmuştu.
PTV'ye göre, muhalefetteki İmran Han'ın partisi PTI'nin 2013 seçimlerinde 35 olan vekil sayısını 119'a yükseltti.
ELEKTRONİK SİSTEM ÇÖKTÜ
RAKİPLERDEN ORTAK İTİRAZ HAZIRLIĞI
PTI hariç diğer partiler sonuçlara hile karıştırıldığı iddiasıyla ortak itirazda bulunmaya hazırlanıyor.
ŞERİF'İN PARTİSİ SONUÇLARI TANIMIYOR
Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), sonuçları reddettiğini açıkladı. Navaz Şerif'in kardeşi ve PML-N'nin yeni lideri Şahbaz Şerif, "Ülkenin tüm bölgelerindeki parti çalışanlarımızdan şikayetler geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da içeri hiç alınmıyorlar. Bu sonuçları reddediyoruz'' dedi.
BUTTO'NUN PARTİSİ DE İTİRAZCI
Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari de resmi sonuçları hala göremedikleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edemediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti.
PTV'ye göre, PML-N geçen seçimlere oranla 100'den fazla kayıpla 61 vekile düştü, PPP 40 vekilde kaldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)