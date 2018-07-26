Pakistan seçimlerinde İmran Han zafer ilan etti

Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) lideri İmran Han, dün düzenlenen federal ve eyalet meclis seçimlerinden zaferle çıktıklarını söyledi. Rakipleri ise ciddi boyutta usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

© REUTERS / Akhtar Soomro Pakistan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Pakistan'da Navaz Şerif'in yolsuzluk suçlamasıyla başbakanlıktan azledilip tutuklanmasının ardından kanlı saldırıların gölgesinde düzenlenen seçimlerde, ibre, eski kriket efsanesi İmran Han'ı gösterdi.

Şerif'in partisinin başını çektiği rakiplerinin geniş çaplı seçim yolsuzluğu suçlamalarına karşın, PTI lideri İmran Han, televizyona çıkıp zafer ilan etti.

1992'de Pakistan'a milli kriket takımının kaptanı olarak Dünya Kupası zaferi hediye eden, fırtınalı ilişkileri, olaylı üç evliliğiyle gündemden düşmeyen 65 yaşındaki Han'ın uzun süre siyasette etkisiz kaldıktan sonra neredeyse rakipsiz konuma gelmesi, diğer partilerce ''Ordu tarafından destekleniyor, istihbarat servisi perde arkasından onun rakiplerine karşı oyunlar çeviriyor'' diye değerlendiriliyor.

© AFP 2018 / Banaras Khan Pakistan seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi

Han ise TV konuşmasında 22 yıl önce siyasete atıldığını hatırlatarak ''22 yıl önce başlattığım ideolojiyi hayata geçirmek üzere iktidara gelmek için Allah bana bu fırsatı tanıdı'' dedi.

MEDİNE DEVLETİ ANLAYIŞI

'Tarihi' seçimi kazandıklarını ve halktan ülkeyi yönetme yetkisini aldıklarını, ama kendilerini çok zor bir görevin beklediğini vurgulayan PTI lideri, 'tarihte refah devletinin ilk örneği olan Medine devleti anlayışını izlemek istediğini, Pakistan'da herkesin dahil olduğu insani bir sistemi hayata geçirmeyi arzu ettiğini' belirtti.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VURGUSU

Han, yolsuzluk, yoksulluk, cahillik ve işsizliğin en önemli zorluklar olduğunu, hükümetinin, bunların üstesinden gelmek için en iyisini yapacağını söyledi. Başbakanlık konutunda yaşamayacağını, konutu halkın kullanımına açmayı partisiyle tartışacağını dile getirdi.

'ABD VE HİNDİSTAN'LA İLİŞKİLER DÜZELECEK'

© AFP 2018 / FAROOQ NAEEM Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e ömür boyu siyasetten men cezası ABD ve Hindistan'la ilişkileri düzeltme vurgusu yapan PTI lideri, ABD ile dengeli ilişki yürüteceklerini, Çin, Suudi Arabistan, İran gibi geleneksel müttefiklerin yanısıra Afganistan ve Hindistan gibi komşularla bağların güçlendirilmesi için çalışacaklarını, Pakistan'ın Afganistan'da barışın tesisi için elinden gelenin en iyisini yapacağını sıraladı.

'AFGANİSTAN İLE AÇIK SINIR' HAYALİ

Afganistan için "Bir gün iki komşunun açık bir sınıra sahip olmasını umuyorum'' temennisinde bulunan Han, Hindistan'a da zeytin dalı uzatarak iki ülkenin birbirlerini suçlamaktan kaçınıp Keşmir sorununa çözüm bulmaya çalışmaları gerektiğini belirtti. "Pakistan, Hindistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır. Hindistan bir adım atarsa Pakistan iki adım atar'' dedi.

Yönetimi sırasında kimsenin siyaseten kurban edilmeyeceğini, hukukun üstünlüğünün her şeyin üstünde olacağını vaat eden Han, seçimlerin adil olduğuna inandığını, ama rakip partilerin hile kaygılarının giderileceğini söyledi.

© REUTERS / Faisal Mahmood Pakistan'da eski Başbakan Şerif, kızı ve damadına yolsuzluktan hapis cezası Ekonomi konusunda ise ''Tarihin en ağır ekonomik zorluğuyla karşı karşıyayız. Çok büyük ticari ve cari açığımız var, ekonomimiz geriliyor. Tüm bunların üstesinden gelmek zorundayız'' demekle yetindi.

VEKİL SAYISI 35'TEN 119'A ÇIKTI

Daha önce Pakistan devlet televizyonu PTV, federal ve eyalet meclis seçimlerinde PTI'nın yarışı açık ara önde götürdüğünü duyurmuştu.

PTV'ye göre, muhalefetteki İmran Han'ın partisi PTI'nin 2013 seçimlerinde 35 olan vekil sayısını 119'a yükseltti.

ELEKTRONİK SİSTEM ÇÖKTÜ

© AFP 2018 / AAMIR QURESHI Yolsuzluktan 10 yıl hapse çarptırılan eski Başbakan Şerif, Pakistan'a döndü: Kalabalığı selamlayamadan tutuklandı Ancak resmi sonuçların uzun süre açıklanmaması yüzünden eleştirilerin tırmanması üzerine bu sabaha karşı açıklama yapan Pakistan Seçim Komisyonu, sonuçların toplandığı elektronik sistemin çöktüğünü belirtti.

RAKİPLERDEN ORTAK İTİRAZ HAZIRLIĞI

PTI hariç diğer partiler sonuçlara hile karıştırıldığı iddiasıyla ortak itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

ŞERİF'İN PARTİSİ SONUÇLARI TANIMIYOR

Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), sonuçları reddettiğini açıkladı. Navaz Şerif'in kardeşi ve PML-N'nin yeni lideri Şahbaz Şerif, "Ülkenin tüm bölgelerindeki parti çalışanlarımızdan şikayetler geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da içeri hiç alınmıyorlar. Bu sonuçları reddediyoruz'' dedi.

© AP Photo / Fareed Khan Pakistan Talibanı'nın kitabı yazıldı, Butto suikastı üstlenildi

BUTTO'NUN PARTİSİ DE İTİRAZCI

Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari de resmi sonuçları hala göremedikleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edemediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti.

PTV'ye göre, PML-N geçen seçimlere oranla 100'den fazla kayıpla 61 vekile düştü, PPP 40 vekilde kaldı.