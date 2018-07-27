Kuzey Kore, Kore Savaşı'nda ölen ABD askerlerinin kalıntılarını gönderdi

Kuzey Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 55 ABD askerlerinin kalıntılarını gönderdi. ABD'ye ait bir askeri uçak kalıntıları Güney Kore'deki ABD üssüne götürdü. ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

© AFP 2018 / PEDRO UGARTE 'Kuzey Kore roket fırlatma alanını sökmeye başladı'

ABD'ye ait bir askeri uçak Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD'li askerlerden 55'inin kalıntılarını Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak bitişinin 65. yıldönümünde Kuzey Kore'den aldı.

Kuzey Kore'nin liman şehri Wonsan'dan ayrılan C-17 kargo uçağı kalıntıları Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürdü.

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı 55 ABD askerinin kalıntılarının geri alındığını belirtti.

Hava üssündeki askerler de kalıntıların getirilmesi sırasında saygı duruşunda bekledi.

Trump ve Kim geçen ay Singapur'daki tarihi zirvede Kore Savaşı'nda ölen ABD askerlerinin kalıntılarının ülkelerine gönderilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

North Korea has handed over what are believed to be the remains of US troops killed during the Korean War.



The 55 boxes are being removed from a US military jet at Osan Air Base in South Korea: https://t.co/jmsl76h9rC pic.twitter.com/1O9B9f7P0E — CNN (@CNN) July 27, 2018

​KORE SAVAŞI'NDA 35.000'DEN FAZLA ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Türk askerinin de Güney Kore saflarında katıldığı Kore Savaşı'nda 35.000'den fazla ABD askeri hayatını kaybetmişti. Bunlardan 7.700'ü hala kayıp olarak kabul ediliyor.

Pentagon'a göre bunlardan 5300'ü Kuzey Kore'de kayboldu. Koalisyonun toplam kayıp asker sayısının ise yaklaşık 33.000 olduğu belirtiliyor.

1990 ve 2005 arasında Kuzey Kore'den 229 askerin kalıntıları alınmış ancak Pyonyang'ın nükleer programı nedeniyle ilişkilerin kötüleşmesi kalıntıların geri alınması sürecini aksatmıştı.

Osan'a getirilen kalıntıların kimlik belirleme işlemleri için Hawaii'ye gönderilmesi ardından da gelecek çarşamba günü resmi bir iade töreni yapılması bekleniyor.

Thousands of soldiers from the US air base and their families are lining the route to welcome the fallen soldiers home. Over 5000 US soldiers remain unaccounted for in North Korea after the war. The remains will be tested to check they are Americans. pic.twitter.com/SskSWIHKxO — Laura Bicker (@BBCLBicker) July 27, 2018

​TRUMP: TEŞEKKÜRLER KİM JONG-UN

ABD Başkanı Trump da konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

Trump "Yıllar sonra bu olay birçok aile için harika bir an olacak. Teşekkürler Kim Jong-un" dedi.