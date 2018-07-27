Laos'taki baraj kazasının sebebi belli oldu: Hatalı inşaat tekniği

Khammany, olaydan proje yürütücüsünün sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.
Diğer yandan arama kurtarma operasyonunu denetleyen ekipten bir yetkili, RFA'ya, ölü sayısının 30'a çıktığını ve 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hafta başında çöken barajda biriken 5 milyar litre suyun sele yol açması nedeniyle bin 300'den fazla ev hasar görürken, yaklaşık 7 bin kişi evsiz kaldı.
Laos'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
İnşaatına 2013'te başlanan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajında üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi planlanıyordu. Baraj, Güney Kore, Tayland ve Laos şirketlerinden oluşan konsorsiyumunun ortak girişimi olarak inşa ediliyordu.
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