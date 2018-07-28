Pyongyang, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için şartını açıkladı

South China Morning Post'un haberine göre, Kore Ulusal İşbirliği ve Barış Konseyi Başkanı Kim Hong-Gol, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması şartını açıkladı.

© AFP 2018 / PEDRO UGARTE 'Kuzey Kore roket fırlatma alanını sökmeye başladı'

Kore Ulusal İşbirliği ve Barış Konseyi Başkanı Kim Hong-Gol, Kuzey Kore'nin daha önce sadece barış anlaşmasında ısrar ettiğini, ancak şimdi Kore Savaşı'nın sona erdiğinin ilan edilmesini istediklerini ve bunun mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesini dilediklerini belirtti.

Kim Hong-Gol, ancak ondan sonra, nükleer silahlardan arınma sürecinin başlamasının mümkün olabileceğini ifade etti. Kim Hong-Gol‘ a göre, Pyongyang yönetimi, yeterince taviz verdiklerini ve artık karşı adımlar beklediklerini düşünüyor.

Kim Hong Gol, Pekin'in barış müzakereleri ve savaşın sona erdiğinin ilan edilmesi sürecine dahil edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Kim Hong Gol ayrıca, nükleer silahlardan arınma sürecini istikrara kavuşturmak için Çin'in barış görüşmelerine katılması gerektiğini de belirtti.

Öte yandan, Pyongyang, ekonomik yaptırımların hafifletilmesi ve Kuzey ile Güney Kore arasında öngörülen ekonomik projelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili Seul'ün çekingen tutumundan memnun değil.