Pyongyang, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için şartını açıkladı

Kim Hong-Gol, ancak ondan sonra, nükleer silahlardan arınma sürecinin başlamasının mümkün olabileceğini ifade etti. Kim Hong-Gol‘ a göre, Pyongyang yönetimi, yeterince taviz verdiklerini ve artık karşı adımlar beklediklerini düşünüyor.
Kim Hong Gol, Pekin'in barış müzakereleri ve savaşın sona erdiğinin ilan edilmesi sürecine dahil edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Kim Hong Gol ayrıca, nükleer silahlardan arınma sürecini istikrara kavuşturmak için Çin'in barış görüşmelerine katılması gerektiğini de belirtti.
Öte yandan, Pyongyang, ekonomik yaptırımların hafifletilmesi ve Kuzey ile Güney Kore arasında öngörülen ekonomik projelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili Seul'ün çekingen tutumundan memnun değil.
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