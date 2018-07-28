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01:35 28 Temmuz 2018
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    Pakistan'da PTI dışındaki partiler seçimin yenilenmesi için protestolar düzenleyeceklerini açıkladı

    Pakistan'da seçimi kazanan PTI dışındaki partiler, seçimin tekrarı için protesto düzenleyecek

    © AA / Muhammad Reza
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'da seçimi kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) dışındaki partiler ortak açıklama yaparak seçimin yenilenmesi için protestolar düzenleyeceklerini bildirdi.

    İmran Han, TV'de seçim zaferi ilan eden bir konuşma yaptı.
    © REUTERS / PTI
    Pakistan seçimlerinde İmran Han zafer ilan etti
    Birleşik Eylem Konseyi'nin (MMA) çağrısıyla başkent İslamabad'da bir araya gelen partiler düzenledikleri "Tüm Partiler Konferansının" ardından ortak açıklama yaptı. MMA lideri Mevlana Fazlurrahman ve Pakistan Müslüman Ligi (PML-N) lideri Şahbaz Şerif toplantı sonunda yaptıkları açıklamada seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.

    Fazlurrahman, birkaç gün içinde yeni bir seçim tarihi belirleyip seçim yenilenmesi için ülke genelinde protestolar düzenleyeceklerini ifade ederek, "Demokrasinin bir oluşum ya da kurum tarafından esir alınmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

    'TALEPLERİMİZ YERİNE GETİRİLİNCEYE KADAR MECLİSTE YEMİN ETMEYECEĞİZ'

    "Halkın iradesi çalındı" iddiasını ileri süren Fazlurrahman, talepleri yerine getirilinceye kadar konferansa katılan partilerin liderlerinin mecliste yemin etmeyeceğini ancak bu kararı Şerif'in partisine danışarak gözden geçireceklerini dile getirdi.

    Fazlurrahman, Seçim Komisyonunu da eleştirerek "Parlamentodan bu seçimi yapması için 20 milyar Pakistan rupisi alan Seçim Komisyonunun yapabildiği seçim bu mu?" ifadesini kullandı.

    Pakistan'da seçim
    © REUTERS / Akhtar Soomro
    Pakistan'da, seçim sonuçlarının toplandığı elektronik sistem çöktü
    Şerif de "Pakistan tarihinde görülmemiş düzensizlikleri bu seçimde gördük" diye konuştu.

    Tüm Partiler Konferansına MMA ve PML-N'nin yanı sıra 5 parti, Sindh Eyalet Valisi Muhammed Zübeyir, Gilgit-Baltistan Başbakanı Hafızur Rehman, Azad Cemmu Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar, eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi ve eski Meclis Başkanı Ayaz Sadık da katıldı.

    Bazı haberlere göre kurulacak PTI hükümetini destekleyeceği iddia edilen Birleşik Halk Hareketi (MQM) de konferansta yerini aldı.

    Fazlurrahman, konferansa katılmayan partilerle de ayrıca görüşerek ortak bir strateji geliştireceklerini kaydetti.

    ZERDARİ'DEN SEÇİM KOMİSYONUNA İSTİFA ÇAĞRISI

    Resmi olmayan sonuçlara göre 3. parti olarak meclise giren Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari de Karaçi'de basın toplantısı düzenledi. Seçimlerin özgür bir ortamda yapılmadığı eleştirisinde bulunan Butto Zerdari "Şeffaf bir seçim gerçekleştiremediler." diyerek Seçim Komisyonu üyelerini istifaya davet etti. Sonuçları kabul etmediklerini söyleyen Butto Zerdari, "Seçimleri meclis gündemine taşıyacağız ve muhalefet sıralarında yerimizi alacağız." ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Pakistan Halk Partisi (PPP), Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N), Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI), Birleşik Eylem Konseyi-MMA, Bilawal Butto Zerdari, Şahbaz Şerif, Mevlana Fazlurrahman, Imran Khan, Pakistan
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