Moğolistan, MİT operasyonuna engel oldu iddiası

Moğolistan'da FETÖ mensubu olduğu iddia edilen bir Türk okul müdürü kaçırıldı. Müdürün Türkiye'ye götürülmesine Moğol yetkililer engel oldu. Türk basını operasyonunun MİT tarafından düzenlendiğini bildirirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iddiaları reddetti.

Reuters'in Moğolistan medyasına dayandırdığı habere göre FETÖ mensubu olduğu iddia edilen Veysel Akçay adlı Türk okul müdürü başkent Ulanbator'da kaçırılıp kentteki havalimanına götürüldü.

Çok sayıda Moğolun sosyal medyada destek gösterdiği Akçay iddialara göre cuma sabahı evinden kaçırıldı. AFP'nin haberine göre Akçay'ı 5 kişi bir minibüse bindirip havalimanındaki uçağa bindirdi.

Ancak Akçay işe gitmeyince ailesi ve arkadaşları polise haber verdi.

Moğol yetkililerin uçağı geçici olarak durdurmasıyla Akçay serbest kaldı.

24 yıldır Moğolistan'da yaşayan Akçay'in FETÖ mensubu olduğu iddia ediliyordu.

Sosyal medyada Akçay'a destek verenlerin havalimanında destek gösterisi yaptığı da görüldü.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ MİT OPERASYONU İDDİASINI REDDETTİ

Moğolistan Dış İlişkiler Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk Büyükelçiliği kaçırılma olayında ilgisi olduğunu reddetti.

Mopol yetkililer de kaçırma girişimiyle ilgili ellerinde henüz yeterli bilgi olmadığını ve konu hakkında soruşturma başalttıklarını duyurdu.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Battsetseg Batmunkh iddiaların doğru olması halinde "bunun Moğolistan'ın egemenliğinin ve bağımsızlığının kabul edilemez bir ihlali olduğunu ve şiddetle karşı çıkacaklarını' söyledi.

Batmunkh bu açıklamayı Türk Büyükelçiliği'nden bir diplomatla yaptığı toplantı esnasında söyledi.

ÇAVUŞOĞLU İDDİALARI REDDETİ

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanı Sogbatar Damdin'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ‘kaçırma iddialarına ilişkin' telefonda görüştüğü vurgulandı.

AFP'nin aktardığı açıklamaya göre, Çavuşoğlu suçlamaları reddetti.

Türkiye 2016'dan beri Moğolistan'dan ülkedeki FETÖ okullarını kapamasını istiyor.