Rusya: Ermenistan KGAÖ Genel Sekreteri'ni değiştirmek istiyorsa, bu talep Erivan'dan gelmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi Başkanlığı'ından yapılan açıklamada şu uyarıda bulunuldu:
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"Eğer Erivan bir geri çağırma kararı vermişse, KGAÖ usul kurallarına uygun olarak, KGAÖ Genel Sekreteri görevinden vatandaşının çekilmesini resmi olarak başlatması gereken Ermenistan'dır.''
RUS-ERMENİ DIŞİŞLERİ BAKANLARININ GÖRÜŞMESİ
2008'DEKİ PROTESTOLARIN HESABI
Ermenistan'ın özel soruşturma servisi, 1 Mart 2008'deki protesto eylemlerinin dağıtılmasıyla ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Yuriy Haçaturov aleyhine anayasal düzeni devirme suçlamasıyla dava açmıştı.
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