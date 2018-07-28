Rusya: Ermenistan KGAÖ Genel Sekreteri'ni değiştirmek istiyorsa, bu talep Erivan'dan gelmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri'ni değiştirmek istemesi ile ilgili bir açıklama yayınladı.

© Sputnik / Alexander Kondratyuk KGAÖ yeni genel sekreteri Yuriy Haçaturov

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi Başkanlığı'ından yapılan açıklamada şu uyarıda bulunuldu:

"Eğer Erivan bir geri çağırma kararı vermişse, KGAÖ usul kurallarına uygun olarak, KGAÖ Genel Sekreteri görevinden vatandaşının çekilmesini resmi olarak başlatması gereken Ermenistan'dır.''

RUS-ERMENİ DIŞİŞLERİ BAKANLARININ GÖRÜŞMESİ

Bilgi ve Basın Dairesi Başkanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermeni tarafına gerekli açıklamaların yapıldığını belirtti.

2008'DEKİ PROTESTOLARIN HESABI

Ermenistan'ın özel soruşturma servisi, 1 Mart 2008'deki protesto eylemlerinin dağıtılmasıyla ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Yuriy Haçaturov aleyhine anayasal düzeni devirme suçlamasıyla dava açmıştı.