Hindistan'daki şiddetli yağışta yaşamını yitirenlerin sayısı 3 günde 74'e çıktı

© AP Photo / Rajanish Kakade Hindistan'da muson yağmurları 511 can aldı

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlarda 74 kişi hayatını kaybetti.

41 yerleşim yerinin etkilendiği şiddetli yağışlarda yaklaşık 500 ev hasar görürken, 77 kişi de yaralandı. Bölgede bazı binaların duvarlarının çöktüğü, elektrik direklerinin devrildiği ve yolların sular altında kaldığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak, önlemlerin alınması yönünde çağrı yaptı.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 600'e yakın kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı.