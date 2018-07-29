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23:57 29 Temmuz 2018
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    Malezya'da halk, ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

    © AFP 2018 / Mohd Rasfan
    Asya & Pasifik
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    Malezya halkı, ülkenin dış borçlarının ödenmesine katkı sağlamak için hükümetin kurduğu "Ümit Fonu"na şimdiye kadar 41 milyon dolar bağışta bulundu.

    Necip Rezak
    © REUTERS / Edgar Su
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    Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile iki ayda halktan toplanan miktarın 41 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

    Malezya'nın Maliye Bakanı Lim Guan Eng, ne kadar para toplanacağı ile ilgili bir hedef olmadığını belirterek, halkın yaptığı bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını kaydetti.

    Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

    Malezya'nın, seçim hezimetiyle iktidardan giden ve kendi kurduğu devlet fonu 1MDB'den en az 4.5 milyar dolar hortumlamakla suçlanan eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

    Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.

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    Etiketler:
    dış borç, Yolsuzluk, 1MDB, Necip Rezak, Malezya
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