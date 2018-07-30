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11:18 30 Temmuz 2018
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    Rinjani Dağı'ndan inmeyi başaran turistler

    Endonezya'da depremin ardından yüzlerce turist aktif volkanda mahsur kaldı

    © REUTERS / Antara Foto/Ahmad Subaidi/
    Asya & Pasifik
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    Endonazya'nın turistik Lombok adasında 15 kişinin ölümüne neden olan 6.4 büyüklüğündeki depremin tetiklediği heyelanlar sonucu yüzlerce turist ve rehberleri Rinjani Dağı'nda mahsur kaldı.

    Lombok'ta pazar sabahı meydana gelen şiddetli deprem sırasında yaşanan heyelan sonucu aktif bir volkan olan Rinjani'ye tırmanan yüzlerce turistin dağda mahsur kaldığı açıklandı.

    Rinjani Dağı Ulusal Parkı yöneticisi Sudiyono, 800'den fazla turistin dağa tırmanmak için kayıt olduğunu ancak bu kişilerden 300'ünün dağdan inmeyi başardığını söyledi.

    '500'DEN FAZLA TURİST MAHSUR DURUMDA'

    Sudiyono "Bize gelen bilgilere göre 500'den fazla kişi dağda mahsur kaldı ve volkan gölü Segara Anakan yakınlarında toplandı" dedi.

    Deprem
    © AA /
    Endonezya’da 5.5 büyüklüğünde deprem: 1 kişi öldü
    Sudiyono mahsur kalanların sayısının 560 olduğunu da belirtti. 

    Endonezyalı yetkili, kurtarma görevlilerinin  öğleden sonra turistlerin bulunduğu volkan gölüne ulaşmalarının beklendiğini ifade etti. Dağın eteklerine kurtarma ekipleri ve helikopterlerin de konuşlandırıldığı ve dağın bazı bölgelerine gıda paketlerinin bırakıldığı da vurgulandı.

    Mahsur kalanlar arasında ABD, Fransa, Tayland ve Hollanda dahil birçok ülkeden turist olduğu açıklandı. Başkent Cakarta'daki Tayland Büyükelçiliği mahsur kalnlar arasında 239 Tayland vatandaşının olduğunu da duyurdu.

    Rinjani'de depremin ve artçı sarsıntıların tetiklediği heyelanlar sonucu bir Endonezyalı öğrenci hayatını kaybetmiş ve depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmişti. Ölenler arasında bir Malezya vatandaşı da var.

    ​Deprem nedeniyle Lombok adasında aralarında bir sağlık kliniğinin de olduğu yüzlerce bina yıkılmış ve yaklaşık 160 kişi de yaralanmıştı. Yaklaşık 5150 kişinin de geçici barınaklarda kaldığı açıklandı.

    Endonezya çok sayıda deprem ve volkanik faaliyetin yaşandığı Pasifik'teki (Büyük Okyanus) 'Ateş Çemberi' olarak anılan bölgede yer alıyor.

    2004 yılında Sumatra adası açıklarında okyanus altında yaşanan 9.3 büyüklüğündeki depremin tetiklediği tsunami faciası, 168.000'i Endonezya'da olmak üzere Hint Okyanusu çevresindeki ülkelerde 220.000 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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    Etiketler:
    Heyelan, Deprem, Lombok, Endonezya
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