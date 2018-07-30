Kamboçya'da seçime katılamayan ana muhalefet: Tüm dünyadaki hükümet ve şirketleri uyarıyoruz

Kamboçya'da ana muhalefetin katılamadığı seçimlerde iktidar partisi parlamentodaki tüm sandalyeleri kazandı. Kapatılan ana muhalefet partisi CNRP'nin sürgündeki mensupları "Bu düzmece seçimin ardından Kamboçya'da demokrasi adına geriye ne kaldıysa yerini doğrudan diktatörlüklüğe bırakmıştır" açıklaması yaptı.

Kamboçya'da iktidar partisi dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazandığı açıkladı.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Kamboçya Halk Partisi (CPP) Sözcüsü Sok Eysan, seçimde geçerli oyların yüzde 77.5'ini kazanan iktidar partisinin meclisteki 125 sandalyenin tamamını kazandığını duyurdu.

© REUTERS / Darren Whiteside Kamboçya'da 33 yıldır ülkeyi yöneten Hun Sen, seçimleri tekrar kazandı

İktidar partisi dışında 19 siyasi partinin yarıştığı seçim, ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) geçen yıl kapatılması ve üyelerinin siyasetten men edilmesi nedeniyle 'gerçek bir rekabetin olmadığı' gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kapatılan CNRP'nin Tayland'da sürgünde bulunan mensupları, seçimin ardından yaptıkları yazlılı açıklamada, "Bu düzmece seçimin ardından Kamboçya'da demokrasi adına geriye ne kaldıysa yerini doğrudan diktatörlüklüğe bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Hun Sen liderliğindeki hükümetin artık meşruluğunu kaybettiğini ileri süren muhalefet liderleri, "Tüm dünyadaki hükümetleri ve şirketleri uyarıyoruz. Bugünden itibaren Kamboçya'nın hukuksuz rejimiyle yapacakları tüm anlaşma, antlaşma ve sözleşmelerin hiçbir geçerliliği olmayacak ve gelecekteki demokratik Kamboçya hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilecektir" değerlendirmesinde bulundu.