Kamboçya'da seçime katılamayan ana muhalefet: Tüm dünyadaki hükümet ve şirketleri uyarıyoruz

Kamboçya'da iktidar partisi dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazandığı açıkladı.
Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Kamboçya Halk Partisi (CPP) Sözcüsü Sok Eysan, seçimde geçerli oyların yüzde 77.5'ini kazanan iktidar partisinin meclisteki 125 sandalyenin tamamını kazandığını duyurdu.
Kapatılan CNRP'nin Tayland'da sürgünde bulunan mensupları, seçimin ardından yaptıkları yazlılı açıklamada, "Bu düzmece seçimin ardından Kamboçya'da demokrasi adına geriye ne kaldıysa yerini doğrudan diktatörlüklüğe bırakmıştır" ifadelerini kullandı.
Başbakan Hun Sen liderliğindeki hükümetin artık meşruluğunu kaybettiğini ileri süren muhalefet liderleri, "Tüm dünyadaki hükümetleri ve şirketleri uyarıyoruz. Bugünden itibaren Kamboçya'nın hukuksuz rejimiyle yapacakları tüm anlaşma, antlaşma ve sözleşmelerin hiçbir geçerliliği olmayacak ve gelecekteki demokratik Kamboçya hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilecektir" değerlendirmesinde bulundu.
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