Kuzey Kore'nin ABD'ye iade ettiği asker kalıntılarının sadece birinin künyesi var

Kuzey Kore'nin, ABD'ye iade ettiği, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin 55'inin kalıntılarından yalnızca birinde asker künyesi var. Kalıntıların kimliklerini belirleme işlemlerinin aylarca sürebileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Kuzey Kore'nin geçen hafta iade ettiği, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD'li 55 askere ait kalıntıların konulduğu kutulardan yalnızca birinde askeri künye bulunduğunu ve kalıntıların kimlik tespitini yapacak ABD'li adli tıp uzmanlarına yardımcı olacak başka bilginin paylaşılmadığını açıkladı.

ABD'li yetkili bu kalıntıların Amerikalılara ait olup olmadığının henüz adli tıp uzmanlarınca kesinleştirilmediğini ve kimlik tespiti sürecinin yıllarca değilse bile aylarca sürebileceğini aktardı.

Yetkili kalıntılar arasından çıkan 1 adet asker künyesi, künyenin üzerindeki isim ve bu künyenin bir ABD askerine ait olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını da söyledi.

© REUTERS / Kuzey Kore'nin gönderdiği ABD'li askerlere ait kalıntılar üzerinde çalışan bir adli antropolog

'KÜNYESİ BULUNAN ASKERİN AİLESİNE HABER VERİLDİ'

Ancak ABD Savunma Bakanlığı Savaş Esiri (POW)/Kayıp Personel (MP) Ofisi yöneticilerinden John Byrd yapılan ön adlli incelemeye göre söz konusu kalıntıların büyük ihtimalle ABD'li askerlere ait olduğunu söyledi.

Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Byrd "Bu kalıntıların Kore Savaşı kayıpları ile ilgisi olduğundan şüphelenmek için bir neden yok" dedi.

Asker künyesi hakkında da açıklama yapan Byrd küneynin üzerinde ismi yazan askerin ailesine haber verildiğini ancak bu askerin kalıntılarının gönderilen 55 kalıntı arasında olup olmadığının henüz netleşmediğini ifade etti.

Byrd, Kuzey Kore tarafının kendilerine 55 kalıntının her birinin 'nerede bulunduğuyla' ile ilgili bilgiler verdiğini ancak kişiler hakkında bilgi paylaşmadığını da vurguladı.

YARINKİ İADE TÖRENİ SONRASI KALINTILAR HAWAİİ'YE GÖNDERİLECEK

Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak durdurulmasının 65. yıl dönümünde savaşta hayatını kaybeden ABD'li askerlerin kalıntıları, 27 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Havaalanı'dan C-17 Globemaster tipi Amerikan askeri kargo uçağıyla Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürülmüştü.

Kalıntılar yarın Osan'da yapılacak iade töreni sonrası derinlemesine adli tıp incelemesinin yapılacağı Hawaii'deki laboratuvara gönderilecek.

Kalıntıların gönderilmesi Singapur'daki tarihi nükleer zirvede biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mutabık kaldığı konulardan biri olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 15 Temmuz'daki açıklamsında Washington ve Pyongyang'ın kayıp ABD'lilerin aranması için Kuzey Kore'deki 'alan operasyonlarına' yeniden dönülmesi konusunda mutabık kaldıklarını da açıklamıştı.

ABD ve Kuzey Kore 1996'dan 2005'e kadar ortak arama çalışmaları yürütmüş ancak Washington, Pyongyang'ın nükleer faaliyetlerini arttırması sonucu personelinin güvenliklerini gerekçe göstererek operasyonları durdurmuştu.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 Birleşmiş Milletler üyesi ülke ABD ve Güney Kore ile birlikte Kuzey Kore'ye karşı savaşmıştı.

1990-1994 yıları arasında Kuzey Kore, ABD'ye kalıntıların olduğu 208 tabut gönderdi. İncelemeler sonucu tabutlarda 208'den fazla kişinin kalıntıları olduğu saptanırken bunlardan 181'inin kimliği tespit edilebildi.

Ortak alan faaliyetleri kapsamında da Kuzey Kore'den ABD'ye 1996-2005 yılları arasında 229 kişinin kalıntılarının olduğu tabutlar gönderildi. Pentagon'un verilerine göre bunlardan 153'ünün kimliği saptanabildi.

Kore Savaşı'na katılan 7.700'den fazla ABD askeri kayıp sayılıyor. Bunların yaklaşık 5.300'ünün Kuzey Kore'de kaybolduğu belirtiliyor.