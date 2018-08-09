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16:14 09 Ağustos 2018
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    Suzuki Motor CEO'su Toşihiro Suzuki şirketin diğer yöneticileriyle birlikte yaptığı basın toplantısında eğilirken

    3 Japon otomobil devi daha uygunsuz emisyon verileri kullandı

    © REUTERS / Toru Hanai
    Asya & Pasifik
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    Japonya otomotiv sektörü yine bir skandalla çalkalanıyor. Japonya Ulaştırma Bakanlığı, Suzuki, Mazda ve Yamaha'nın bazı araçlarında uygunsuz emisyon ve yakıt tüketimi verileri kullandığını kabul ettiklerini duyurdu.

    Nissan fabrikası
    © Sputnik / İgor Samoylov
    Nissan'dan yakıt tüketimi verilerinde 'hile' itirafı
    Son skandal Japon otomobil devleri Nissan ve Subaru'nun araçlarının yakıt ekonomisi ve emisyon verilerinde hile yaptığının ortaya çıkmasının ardından Japonya Ulaştırma Bakanlığı'nın geçen ay 23 otomobil ve motosiklet üreticisi şirkete kurum içi soruşturma yürütmeleri talimatı vermesi neticesinde ayyuka çıktı.

    Bakanlık açıklamsında Mazda, Yamaha ve Suzuki Motor'un  yaptıkları incelemeler sonucunda 'uygunsuz işlemlere' rastladığını rapor ettiklerini aktardı.

    Buna göre 3 şirket bazı araçlarında eksik emisyon veya yakıt tüketimi  testleri yyapmasına rağmen şirket yetkilileri testler düzgünce yapılmış gibi çıkan sonuçları onayladı.

    Suzuki 2012 ve 2018 yılları arasında üretilen araçlarından incelenen yaklaşık 12 bininin 6041'inde uygunsuz eylemler saptadığını açıklarken, Mazda şirketi incelediği araçların yüzde 3.8'inde yani 72 araçta, Yamaha da incelediği motosikletlerden yüzde 2.1'inde uygunsuz eylemler tespit etti.

    Yamaha sözcüsü yaptığı açıklamada "Emisyon incelemeleri konusunda bazı uygunsuz eylemler olduğu doğru. İçtenlikle özür dileriz" dedi.

    Suzuki CEO'su Toşihiro Suzuki de düzenlediği basın toplantısında " İçtenlikle özür diliyorum ve bunun bir daha tekrarlanmasını önlemek için çaba göstereceğim" diye konuştu.

    Diğer 20 şirketin çoğunda ise uygunsuz işlem tespit edilmedi, bazı şirketlerin kurum içi soruşturmalarının sürdüğü vurgulandı.

    Audi CEO Rupert Stadler
    © REUTERS / Michael Dalder
    Almanya'daki emisyon skandalında Audi CEO'su Stadler tutuklandı
    Japonya Ulaştırma Bakanı Keiiçi Işii " Otomobil kullanıcılarının araçlarının performansından ve otomobil üreticilerinin kalite kontrol yapılarından şüphe etmesine yol açabilecek bu olay çok üzücü" dedi.

    Bakanlık şirketlerin raporlarını inceleyeceklerini ve gerekli görülmesi halinde sert önlemler alınacağını da açıkladı.

    3 ŞİRKETİN HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

    Haberlerin ardından Suzuki'nin hisselerinde yüzde 6.04 oranında, Mazda'nın hisselerinde yüzde 1.30 ve Yamaha Motor'un hisselerinde yüzde 4.63 oranında düşüş kaydedildi.

    Bu gelişme Japonya'da yüksek kaliteli ve verimli üretimi ile bilinen imalat sanayinin imajını lekeleyen gelişmelerin en sonuncusu oldu.

    Bu yıl temmuz ayında, Nissan Japonya'da satılan 19 modelinde  egzoz emisyonları ve yakıt ekonomisi verilerinde 'oynama' yapıldığını kabul etmişti.

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    Etiketler:
    Hile, yakıt tüketimi, emisyon testleri, Yamaha, Subaru, Suzuki, Mazda, Nissan, Keiiçi Işii, Japonya
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