Çin ordusundan propaganda videosu: Barış arkamda, savaş önümde

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yayınlanan 'Ben bir Çin askeriyim' başlıklı videoda, Çin ordusunun çeşitli tatbikatlardan oluşan askeri tanıtım görüntülerinin yanı sıra, ordu ve halk ilişkisi de ele alınıyor.

Yayınlanan videoda ise 'savaşa hazırlık' vurgusu göze çarpıyor. Videoda söylenenler ise şu şekilde:

© REUTERS / Stringer Çin Halk Kurtuluş Ordusu 90. kuruluş yıldönümünü kutladı 10

"Ben kimim? Ben, kapıya ulaşamayan anneyim. Ben, telefonu kapatmak istemeyen eşim. Ben, oğlumun gözlerine yaklaşamayan bir yabancıyım. Ben, sevdiklerimin endişe ve gururuyum. Barış arkamda, savaş önümde. Çelik silahı aldığımızda, çocukları arkamızda bırakmalıyız. Üniforma giydiğimiz zaman, rahatı ve kolaylığı bırakmalıyız. Savaş alanında yer almak, insanın karakteridir. Ordudan ülkeye, bu hayatta hiçbir pişmanlık yoktur. Ben bir Çin askeriyim. Ben halkın askeriyim, ben iyi bir yaşamın muhafızıyım."